2’nci Lig’de yeni sezonda üst sıraları hedefleyen ve bu doğrultuda iddialı bir kadro kurmak için kollarını sıvayan Aliağa Futbol, transfer çalışmalarına hız verdi. Teknik direktör Çağdaş Çavuş ile yola devam etme kararı alan ve sportif direktörlük görevine Erdem Özgenç’i getiren sarı-siyahlı yönetim, yeni sezon planlaması kapsamında kaleyi sağlama almak istiyor. İzmir ekibinin transfer listesinin ilk sırasında, 1’inci Lig ekiplerinden Vanspor forması giyen deneyimli kaleci Çağlar Akbaba’nın yer aldığı ve taraflar arasında ilk resmi temasların kurulduğu öğrenildi.

Memleketine dönmeye sıcak bakıyor