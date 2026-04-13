ABD ordusu, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığına yönelik operasyonlarını sürdürürken, son olarak Doğu Pasifik’te iki tekneye yönelik saldırı düzenledi. ABD Güney Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, uyuşturucu taşıdığı tespit edilen teknelerin istihbarat doğrultusunda hedef alındığı ve söz konusu araçların bilinen kaçakçılık rotalarında faaliyet gösterdiğinin belirlendiği ifade edildi.

Operasyon kapsamında ilk saldırıda 2 kişinin öldürüldüğü, 1 kişinin sağ kurtulduğu; ikinci saldırıda ise 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Sağ kurtulan kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldığı aktarılırken, operasyonda ABD askerlerinden herhangi bir kayıp yaşanmadığı kaydedildi.