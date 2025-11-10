Cumartesi sabahı saat 09.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi’ndeki parfüm dolum tesisinde yangın çıkmıştı.

Yangında kuzen olan Cansu Esatoğlu (16), Nisa (17) ve Tuğba Taşdemir (18) yaşamını yitirmişti. Olayın çıkış nedeni ve soruşturmanın ayrıntıları hakkında yetkililerin çalışmaları sürüyor.

“Mahalle ortasında ne işi var? Bu büyük bir katliamdır”

Kuzenlerin akrabası Reis Aydemir, basına yaptığı açıklamada tesisin belgesiz ve izinsiz olduğunu öne sürdü: “Bu iş yerinin mahalle ortasında ne işi var? Bu iş yerinin belgesi yok, çalışma izni yok.

Bu çocuklar patlama olurken birbirine sarılarak vefat etmişlerdir. Bu büyük bir katliamdır. Biz bunları kınıyoruz.”

Aydemir, sorumlular hakkında adli ve idari süreçleri takip edeceklerini vurguladı: “Kim sorumluysa biz bu davanın peşine düşeceğiz. Canımız gitmiştir, acımız büyüktür.”

"Biz hep ölüyoruz"

Aydemir, ailelerin perişan olduğunu ve olayın yarattığı sarsıntının derin olduğunu belirtti: “Aileler şu anda perişan. Acımız gerçekten çok büyük. 3 gündür ayaktayız.

Biz hep ölüyoruz. Fabrikaları getirip evlerimizin içine koyuyorlar. Her taraf kimyasal, patlamalar... Yazık günahtır.”

Kendisi ayrıca sağlık sorunları bulunduğunu, olayın etkisinin kişisel ve toplumsal açıdan büyük olduğunu ifade etti:

“Ben aynı zamanda onkoloji hastasıyım. Herkesin ailesi var, kardeşleri var. Biz şu anda gerçekten zor durumdayız, acımız çok büyük. Kravatları takıp gelip 'Başınız sağ olsun' demekle olmaz. Bu takip edeceğiz.”

Çocuklar sigortasız ve ucuza çalıştırılmış

Aydemir, üç gencin öğrenci olmadığını, iş yerinde çalıştığını ve sigortalarının olmadığını öne sürdü. Ayrıca, kuzenlerin “asgari ücretin altında, gece-gündüz” çalıştırıldığı iddia edildi:

“Asgari ücretin altında, gece-gündüz çocukları çalıştırmışlar. Bu aslında bir işkencedir. İş çıktığı gibi çocukları alıp götürüyorlarmış, gece-gündüz fark etmeden.”