Son Mühür - Türkiye’de artan enflasyon ve yükselen nakit ihtiyacı, bankacılık sektöründe yeni bir düzenlemeyi gündeme taşıdı. Özellikle bayram dönemlerinde ATM’lerde oluşan yoğunluk ve mevcut çekim limitlerinin yetersiz kalması dikkat çekti. Bu soruna çözüm arayan bankaların, ATM para çekme limitlerini artırmaya hazırlandığı öğrenildi. Bayram sonrası devreye alınması planlanan düzenlemeyle, ATM’lerden komisyonsuz çekilebilecek günlük tutarın yükseltilmesi bekleniyor.

Son yıllarda yüksek enflasyonla birlikte vatandaşların günlük harcamaları ciddi şekilde artarken, 200 TL’lik banknotun alım gücünün düşmesi nakit ihtiyacını daha da yükseltti. Bu durum, özellikle yüksek tutarlı ödemelerde ATM çekim limitlerinin yetersiz kalmasına yol açtı. Özellikle bayram gibi yoğun dönemlerde vatandaşlar günlük limitlere takılırken, ATM önlerinde oluşan uzun kuyruklar mevcut uygulamanın ihtiyacı karşılamadığını ortaya koyuyor.

ATM'lerde limitler arttılacak

Mevcut uygulamada birçok banka günlük para çekme limitini 10 bin ile 15 bin TL arasında belirlerken, bu tutarın üzerindeki işlemler için ek komisyon alıyor. Bu durum, yüksek miktarda nakit çekmek zorunda kalan vatandaşlar açısından ek maliyet oluşturuyor. Ekonomistler çözüm olarak yeni banknot basımını gündeme getirse de bu konuda henüz resmi bir adım atılmış değil. Bu nedenle kısa vadede en olası çözümün ATM para çekme limitlerinin artırılması olduğu değerlendiriliyor.

Bayram sonrası para çekiminde yeni dönem