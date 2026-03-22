Son Mühür - Türkiye’de artan enflasyon ve yükselen nakit ihtiyacı, bankacılık sektöründe yeni bir düzenlemeyi gündeme taşıdı. Özellikle bayram dönemlerinde ATM’lerde oluşan yoğunluk ve mevcut çekim limitlerinin yetersiz kalması dikkat çekti. Bu soruna çözüm arayan bankaların, ATM para çekme limitlerini artırmaya hazırlandığı öğrenildi. Bayram sonrası devreye alınması planlanan düzenlemeyle, ATM’lerden komisyonsuz çekilebilecek günlük tutarın yükseltilmesi bekleniyor.
Yoğun nakit ihtiyacı sistemi zorluyor
Son yıllarda yüksek enflasyonla birlikte vatandaşların günlük harcamaları ciddi şekilde artarken, 200 TL’lik banknotun alım gücünün düşmesi nakit ihtiyacını daha da yükseltti. Bu durum, özellikle yüksek tutarlı ödemelerde ATM çekim limitlerinin yetersiz kalmasına yol açtı. Özellikle bayram gibi yoğun dönemlerde vatandaşlar günlük limitlere takılırken, ATM önlerinde oluşan uzun kuyruklar mevcut uygulamanın ihtiyacı karşılamadığını ortaya koyuyor.
ATM'lerde limitler arttılacak
Mevcut uygulamada birçok banka günlük para çekme limitini 10 bin ile 15 bin TL arasında belirlerken, bu tutarın üzerindeki işlemler için ek komisyon alıyor. Bu durum, yüksek miktarda nakit çekmek zorunda kalan vatandaşlar açısından ek maliyet oluşturuyor. Ekonomistler çözüm olarak yeni banknot basımını gündeme getirse de bu konuda henüz resmi bir adım atılmış değil. Bu nedenle kısa vadede en olası çözümün ATM para çekme limitlerinin artırılması olduğu değerlendiriliyor.
Bayram sonrası para çekiminde yeni dönem
Sektör kaynaklarına göre bankalar, Kurban Bayramı öncesinde ATM para çekme limitlerini artırmaya hazırlanıyor. Bayram sonrası yürürlüğe girmesi beklenen yeni uygulamayla birlikte, komisyonsuz para çekme limitlerinin önemli ölçüde yükseltilmesi planlanıyor.
Yeni düzenleme çerçevesinde, özel ve kamu bankalarında uygulanması öngörülen ortalama para çekme limitleri şu şekilde sıralanıyor:
Özel bankalar: 10.000 – 15.000 TL → 20.000 – 25.000 TL
Kamu bankaları: 7.500 – 10.000 TL → 15.000 – 20.000 TL
Değişimle ne amaçlanıyor?
ATM limitlerinde yapılacak artışın, vatandaşların nakit erişimini kolaylaştırması ve cihazlardaki yoğunluğu azaltması bekleniyor. Özellikle bayram dönemlerinde yükselen talebe karşı alınan bu adımın günlük hayatı doğrudan etkileyecek önemli bir değişiklik olacağı değerlendiriliyor. Bankaların kısa süre içinde yeni limitleri resmi olarak açıklaması ve uygulamanın ülke genelinde devreye girmesi öngörülüyor.