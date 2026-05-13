Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan “Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 13.05.2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Yapılan düzenleme çerçevesinde, özellikle iş deneyim belgeleri ve endeks hesaplamalarına ilişkin kriterlerde değişiklik gündeme geldi.

Yeni düzenleme kapsamında bazı maddelerde “sözleşme yılı” ibaresi “sözleşme yılı/ayı” şeklinde güncellenmiş oldu.

Hesaplama sistemi değişti!

Yönetmelikte yapılan en dikkat çekici değişikliklerden biri ise iş deneyimini gösteren belgelerin güncellenme yöntemiyle ilgili oldu.

Düzenleme çerçevesinde, keşif bazlı birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi uygulanarak sözleşmeye bağlanan işlerde kullanılacak güncelleme katsayıları yeniden belirlenmiş oldu.

Bu çerçevede; birim fiyatların yıl içinde birden fazla kez yayımlandığı veya güncellendiği durumlarda, sözleşme birim fiyatlarına esas alınan aydan bir önceki aya ait endeks dikkate alınacak.

Ayrıca, birim fiyatların yılda yalnızca bir kez yayımlandığı durumlarda ise sözleşme fiyatına esas alınan yıldan önceki yılın Aralık ayı endeksi baz alınacak.

Ek olarak ise, belirlenen endekslerin, ilk ilan veya davet tarihinin bulunduğu aydan bir önceki aya ait endeksle oranlanması sonucu güncelleme katsayısı hesaplanacak.

“Sözleşme Yılı/Ayı” ifadesi!

Yönetmeliğin 44 ve 46’ncı maddelerinde yapılan değişikliklerle “sözleşme yılı” ifadelerinin kapsamı da genişletilmiş oldu.

Yeni düzenleme çerçevesinde ilgili maddelerde artık “sözleşme yılı/ayı” ifadesi kullanılmış olacak. Böylece ihale ve sözleşme süreçlerinde daha detaylı zaman hesaplamalarının dikkate alınmasının önü de açılmış oldu.