Arjantin’den Afrika’nın batısındaki Cabo Verde’ye giden gemide, 23 ülkeden 150’den fazla kişinin bulunduğu açıklanmıştı. 3 kişinin hantavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edilmişti. Hantavirüs ile ilgili dünya genelinde panik havası hakim olurken, Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. DSÖ tarafından yapılan son açıklamada, "Daha büyük bir salgının başlangıcını gördüğümüze dair işaret yok!" ifadeleri kullanıldı.

Vaka sayıları ne durumda?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan son açıklamada, "12 Mayıs saat 12.00 itibarıyla, toplam 11 vaka bildirilmiş olup, bunlardan 3'ü ölümle sonuçlanmıştır. 11 vakanın 9'u doğrulanmış, diğer ikisi ise olasıdır. Hepsi gemideki yolcular veya mürettebat arasındadır. Gemi üzerindeki yayılma dinamikleri ve virüsün kuluçka süresi göz önüne alındığında, daha fazla vaka bekliyoruz. Şu anda, daha büyük bir salgının başlangıcını gördüğümüze dair bir işaret yok." ifadeleri kullanıldı.

