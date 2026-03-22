SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, iş dünyasında çok tartışılan "maaş zammı zorunluluğu" konusunda emsal niteliğinde bir karara imza attı. 2026 yılının en kritik kararlarından biri olarak kayıtlara geçen ilama göre; işveren, sözleşmede açık bir hüküm bulunmadığı sürece çalışanına zam yapmak zorunda değil. Ancak, aynı işyerinde "ayrımcılık" yapılması durumunda işler değişiyor.

Sözleşmedeki O Maddeye Dikkat!

Yargıtay, işçi ve işveren arasında imzalanan iş sözleşmelerinin temel belirleyici olduğunu vurguladı. Kararda, eğer iş sözleşmesinde "Her yıl TÜFE oranında artış yapılır" veya "Asgari ücret artış oranında zam uygulanır" gibi açık bir ibare yoksa, işverenin enflasyon karşısında maaş güncelleme zorunluluğunun bulunmadığı belirtildi.

"Eşit Davranma Borcu" Kırmızı Çizgi

Kararın en can alıcı noktası ise "adalet" vurgusu oldu. Yargıtay, işverenin zam yapmama hakkı olsa da bu hakkı kötüye kullanamayacağına hükmetti.

Emsal Kararın Detayı: Eğer bir işyerinde çalışanların büyük çoğunluğuna zam yapılmış, ancak sadece bir veya birkaç işçi bu zammın dışında tutulmuşsa, bu durum iş hukukundaki 'Eşit Davranma Borcu'na aykırı kabul edilecek. Bu durumda zamsız bırakılan işçi, uğradığı ayrımcılık nedeniyle haklarını arayabilecek.

Bu kararla birlikte uzmanlar iki önemli uyarıda bulunuyor:

-İş Girişinde Pazarlık: Yeni bir işe girerken veya sözleşme yenilerken mutlaka yıllık artış oranının yazılı olarak metne eklenmesi gerekiyor.

-Ayrımcılık Tespiti: Eğer işyerinde herkese zam yapılıp size yapılmadıysa, bu durumun "mobbing" veya "ayrımcılık" teşkil edebileceği unutulmamalı.