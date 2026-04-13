ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İran donanmasının büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini öne süren Trump, özellikle deniz ablukasına yaklaşacak unsurlara karşı “hızlı ve sert” müdahale mesajı verdi.

“İran donanması tamamen yok edildi” iddiası

Trump, yaptığı açıklamada İran deniz gücüne ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. İran’a ait çok sayıda geminin imha edildiğini iddia eden Trump, “İran donanması denizin dibinde, tamamen yok edilmiş durumda, 158 gemi” sözleriyle dikkat çekti.

Hızlı saldırı gemileri hedefte

ABD Başkanı, İran’ın “hızlı saldırı gemileri” olarak bilinen unsurlarına da değindi. Bu gemilerin sınırlı sayıda kaldığını savunan Trump, başlangıçta büyük tehdit olarak değerlendirilmediklerini ifade etti.

Ancak bu unsurların ABD’nin uyguladığı deniz ablukasına yaklaşması halinde doğrudan hedef alınacağını açık şekilde dile getirdi.

“Hızlı ve acımasız müdahale” vurgusu

Trump açıklamasında, deniz güvenliği kapsamında kullanılan askeri yöntemlere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu gemilerden herhangi biri ablukamıza yaklaşırsa, denizde teknelerle uyuşturucu kaçakçılarına karşı kullandığımız aynı imha sistemiyle derhal ortadan kaldırılacaklardır. Hızlı ve acımasız bir şekilde.”

