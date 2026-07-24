Son Mühür- Büyük ilçelerde mahalle kültürü yavaş yavaş yok olurken Karşıyaka Belediyesi duruma el attı. Amacının mahalle kültürünü canlandırma ve çocukları sporla bir araya getirmek olduğunu belirten Belediye Sokak Senin Mahalle Olimpiyatları her hafta farklı bir mahallede coşku yaratmaya devam ediyor.

Her yaştan çocuk buluşmaya katıldı

Yaz aylarının eğlencesi olan etkinlik serisinin son durağı Cumhuriyet Mahallesi 6715 Sokak oldu. Katılımcıların 7-14 yaş arası olduğu yarışlarda heyecanlı anlar sahnelendi. Her yaştan çocuklar için düzenlenen renkli atölyeler ve oyunlar da buluşmaya neşe kattı. Çocuklar eğlenirken aileler de komşularıyla bir araya gelerek sosyal bağları güçlendirdi.

Büyük final 3 Eylül'de

Yaz başından bu yana Bahriye Üçok, Goncalar, Nergiz, Fikri Altay, Dedebaşı, Alaybey, Tuna ve Cumhuriyet mahallelerinde düzenlenen olimpiyatlar, 30 Temmuz Perşembe günü Zübeyde Hanım ve İmbatlı mahalle sakinlerinin katılımıyla 100. Yıl Meydanı’ndaki etkinlikle devam edecek. Önümüzdeki ayda ise 4 ayrı noktada buluşma gerçekleştirilecek. Kendi mahallelerindeki yarışlarda derece yapan çocuklar, 3 Eylül’deki büyük finalde yarışmaya hak kazanacak.

"Mahallemiz daha canlı"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Sokaklarımızı yeniden çocuk sesleriyle doldurmak, komşuluk ilişkilerini güçlendirmek ve birlikte üretip eğlenen bir mahalle kültürünü yaşatmak istiyoruz. Mahalle Olimpiyatları sayesinde çocuklarımız hem hareket ediyor hem de paylaşmayı, dayanışmayı ve centilmence mücadele etmeyi deneyimliyor.

Ailelerin bir araya gelmesiyle mahallelerimiz daha canlı, daha güçlü bir sosyal yaşama kavuşuyor. Yaz boyunca bu coşkuyu Karşıyaka'nın dört bir yanına taşımaya, hem çocuklarımız hem de aileleri için keyifli ve nitelikli sosyalleşme ortamları yaratmaya devam edeceğiz” diye konuştu.