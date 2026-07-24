TFF 3. Lig’de mücadele eden İzmir temsilcisi Karşıyaka, altyapısından yetişen genç bir yeteneği renklerine bağladı.
Yeşil-kırmızılı kulüp, 18 yaşındaki kaleci Ersen Batın Güler ile resmi sözleşme imzalayarak oyuncuyu profesyonel kadroya kattı.
"Sağlıklı ve başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz"
Atılan imzaların sonrasında kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen başarılı kalecimiz Ersen Batın Güler ile profesyonel sözleşme imzaladık.
Ersen Batın'ın Karşıyaka armasını gururla taşıyacağı uzun, sağlıklı ve başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Çamdibigücü'nden Karşıyaka'ya
Futbola ilk adımlarını Çamdibigücü kulübünün altyapısında atan Ersen Batın Güler, burada gösterdiği gelişimin sonrasında İzmir DSİ Spor'a transfer oldu.
2021 yılında İzmir DSİ Spor'dan Karşıyaka altyapısına geçiş yapan genç futbolcu, kısa sürede kategorisinde dikkat çeken isimler arasına girdi.
Karşıyaka formasını giydiği 2021 yılından bu yana gelişimini devam ettiren 18 yaşındaki kaleci; U15, U16, U17 ve U19 yaş gruplarında toplam 72 resmi müsabakada ter dökerek A takım seviyesine yükseldi.
Altyapı hamleleri sürüyor
Kadrosunu altyapıdan yetişen oyuncularla takviye etmeyi devam ettiren Karşıyaka yönetimi, geçen hafta da 21 yaşındaki sağ bek Arda Baran Eren’i profesyonel yapmıştı.
Genç kaleci Ersen Batın Güler’in de A takıma dahil edilmesiyle birlikte, son iki haftada altyapıdan yetişen iki isim profesyonel sözleşmeye imza atmış oldu.
Onur İnan Kütahyaspor'a transfer oldu
Kadro yapılanması doğrutulsunda takımdan ayrılan oyuncular da netleşmeye başladı. Geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir'den kiralanan Onur İnan, yeni sezon öncesinde TFF 2. Lig'e yükselme başarısı gösteren Kütahyaspor'a transfer oldu.