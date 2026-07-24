Restoran ve kafelerce evcil hayvan yasaklandı mı? Evcil hayvan yasağı ne zaman başlıyor?

İzmir’de MHP rüzgarı esiyor: Partiye katılımlar çığ gibi büyüdü!

CHP İzmir'de Utku Gümrükçü 19 ilçe başkanının üzerini çizdi, 11 ilçe başkanı için kapı henüz kapanmış değil!

Bunlar da ilginizi çekebilir

YKS tercihleri ne zaman başlıyor? ÖSYM 2026 üniversite tercih ve kayıt kılavuzu

Beşiktaş'ın rakibi Midtjylland nerenin, hangi ülkenin takımı? Midtjylland tarihi ve başarıları

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Kerem Aktürkoğlu nereye transfer oluyor?

Kadro yapılanması doğrutulsunda takımdan ayrılan oyuncular da netleşmeye başladı. Geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir'den kiralanan Onur İnan, yeni sezon öncesinde TFF 2. Lig'e yükselme başarısı gösteren Kütahyaspor'a transfer oldu.

Genç kaleci Ersen Batın Güler’in de A takıma dahil edilmesiyle birlikte, son iki haftada altyapıdan yetişen iki isim profesyonel sözleşmeye imza atmış oldu.

Kadrosunu altyapıdan yetişen oyuncularla takviye etmeyi devam ettiren Karşıyaka yönetimi, geçen hafta da 21 yaşındaki sağ bek Arda Baran Eren’i profesyonel yapmıştı.

Karşıyaka formasını giydiği 2021 yılından bu yana gelişimini devam ettiren 18 yaşındaki kaleci; U15, U16, U17 ve U19 yaş gruplarında toplam 72 resmi müsabakada ter dökerek A takım seviyesine yükseldi.

Futbola ilk adımlarını Çamdibigücü kulübünün altyapısında atan Ersen Batın Güler, burada gösterdiği gelişimin sonrasında İzmir DSİ Spor'a transfer oldu.

Ersen Batın'ın Karşıyaka armasını gururla taşıyacağı uzun, sağlıklı ve başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Atılan imzaların sonrasında kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen başarılı kalecimiz Ersen Batın Güler ile profesyonel sözleşme imzaladık.

Yeşil-kırmızılı kulüp, 18 yaşındaki kaleci Ersen Batın Güler ile resmi sözleşme imzalayarak oyuncuyu profesyonel kadroya kattı.

CHP Karşıyaka'da toplu istifa! Levent Güçlü ve yönetimi partiden ayrıldı

TFF 3. Lig’de mücadele eden İzmir temsilcisi Karşıyaka, altyapısından yetişen genç bir yeteneği renklerine bağladı.

Bu bağlantı sizi https://www.sonmuhur.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.