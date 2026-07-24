Son Mühür/Hüseyin Demir U20 Kadın Milli Takımımız, 19-23 Ağustos tarihleri arasında Bosna Hersek'in ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 U20 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 1. Raunt Elemeleri hazırlıkları kapsamında Ankara'da hazırlıklara başladı. 18 Ağustos'a kadar Ankara'da çalışmalarını sürdürecek ay-yıldızlılar, kamp süresince teknik ve taktik antrenmanlarının yanı sıra fiziksel hazırlıklarına da devam edecek.

“Kaf-Kaf’ın milli gururu”

Karşıyaka Spor Kulübü Voleybol Şube, “Tebrikler Ceylin Avcı! U20 Milli Takımımıza davet edilen sporcumuz Ceylin Avcı’yı yürekten tebrik ediyoruz Sporcumuza Ay-Yıldızlı forma altında başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı. Yeşil-kırmızılılar, Sultanlar Ligi’ne çıkmak için hazırlıklarına başladı. 2025-2026 sezonunda Kadınlar Voleybol 1.Lig’de mücadele eden Kaf-Kaf, kolları sıvadı. Zübeyde Hanım’ın kızları üst üste yaptığı transferler ile taraftarlarını heyecanlandırırken altyapılardan yetiştirdiği oyuncularla gururlanıyor. Karşıyaka’nın altyapısından yetişen Ceylin Avcı, U18 takımında forma giydi. Kendisini kısa sürede geliştiren genç sporcu üstün performansıyla göz kamaştırıyor.