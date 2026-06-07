Gümüldür İzmir arası mesafe, çıkış noktasına göre 47 ile 57 kilometre arasında değişiyor. Özel araçla yolculuk yaklaşık 50 dakika sürüyor; trafiğin yoğun olduğu yaz hafta sonlarında bu süre biraz uzayabiliyor. Kuş uçuşu mesafe ise 37 kilometre kadar tutuyor.

Gümüldür İzmir arası kaç km ve süre ne kadar?

İzmir şehir merkezinden Gümüldür'e karayoluyla yaklaşık 54 kilometre yol var. D550 karayolu ve Menderes-Gümüldür bağlantısı üzerinden ilerleyen güzergah, ortalama 50 dakikada tamamlanıyor. İzmir Otogarı'ndan başlayan sürücüler için mesafe 57 kilometreye kadar çıkıyor. Adnan Menderes Havalimanı'na yakınlığı sayesinde tatilciler, uçaktan iner inmez kısa sürede sahile ulaşabiliyor.

Gümüldür İzmir arası nasıl gidilir?

Sürücüler genellikle D550 karayolunu kullanarak Menderes üzerinden Gümüldür'e iniyor. Toplu taşımayı tercih edenler için İzmir merkezden Gümüldür yönüne otobüs ve dolmuş seferleri çalışıyor. Yolculuk sırasında Cumaovası, Menderes ve Özdere gibi noktalar aynı hat üzerinde sıralanıyor.

Gümüldür İzmir arası yolda yakındaki sahiller

Gümüldür'e gelenler, yalnızca 21 kilometre ötedeki Özdere'ye de rahatça geçebiliyor. Aynı kıyı şeridindeki bu iki nokta, deniziyle ve pansiyonlarıyla yaz boyunca doluyor. Bölgeye çıkacaklar, yola koyulmadan önce hava ve trafik durumunu kontrol ederek seyahat süresini daha rahat planlayabilir.