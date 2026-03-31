Son Mühür- CHP lideri Özgür Özel'in ''Milletimden özür diliyorum. Gereği yapılacak'' mesajına rağmen, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin iddiasına uygun olarak Özkan Yalım hakkında kesin ihraç kararı verilemediği ortaya çıkmıştı.

Üyeliği askıya alınan Özkan Yalım'ın savcılıktaki ifadesinin detayları da belli oldu.

Bornova Belediyesi'nde işe alınan ve işe gelmeden maaş aldığı belirtilen, skandal patlayınca da apar topar işten çıkarıldığı belirtilen Aslıhan Aksoy'la ilgili iddiaların, Özkan Yalım tarafından kabul edildiği görüldü.



Bornova Belediyesi'nden istedim...



Özkan Yalım ifadesinde;

''Tanık beyanlarında geçen Aslıhan Aksoy isimli şahsın belediye sosyal tesislerini temizlik ve tertibini sağlama hususunda belediye çalışanı olarak görev yaptığı doğrudur.

Aslıhan Aksoy'un belediyede çalıştığı dönemde fiilen işe gelip gelmediği yahut ne zaman izin kullandığı hususlarına dair herhangi bir bilgim bulunmamaktadır.

Aslıhan Aksoy, belediyede işe alınmadan önce benim şirketim olan Yalım Garden Otel'de çalışmaktaydı. Belediyede çalışmaya başladıktan sonra benim işletmem ile olan iltisakı kesilmiştir.

Aslıhan Aksoy isimli şahsın hesabına şahsi hesabımdan gönderilen 1.500.000 TL'lik para araç alımı için gönderilmiştir.

Paranın transfer edildiği tarihte belediye başkanı değildim.

Kendisi ile aramızdaki özel muhabbetten kaynaklanan sebeplerle para gönderim işlemini yaptım. Bu hususun belediye ya da belediye başkanlığı görevim ile bağlantısı yoktur.

Belediye başkanı olmadan önce bana ait işletmede çalışırken belediyenin sosyal tesislerinde görev almak istediğini söylemesi üzerine belediyedeki ihtiyaç durumu da gözetilerek kendisini işe aldım. Akabinde çıkan haberler sonrasında belediyedeki işinden ayrıldı.

Sonrasında Bornova Belediye Başkanlığı İnsan Kaynaklarına kendisini yönlendirerek orada belediyede çalışmasına devam etmesi konusunda yardımda bulundum.

Kendisi ile Bornova Belediyesinde işe başlamasından kısa bir süre sonra ilişkimiz bitmişti.

Bornova Belediye Başkanı ile görüşerek Aslıhan Aksoy'u belediyede uygun bir kadroda ihtiyaç varsa işe alması konusunda ricacı oldum. Kendisi de yardımcı oldu.'' açıklamasında bulundu.



O ev ve arabayı...



Özkan Yalım;

Yine şahsi hesabımdan Batı Otomotiv Turizm Ticaret şirketine "Ebru Yurtuluğ araç bedeli" olarak gönderilen 1.180.000 TL Ebru Yurtuluğ adına kayıtlı olan 64 ADD 999 Plaka sayılı aracın bedelidir.

Şahsa aracı alma sebebim aramızdaki özel ilişkiden kaynaklıdır. Aracın alım tarihi olan 23/08/2024 tarihinden yaklaşık bir hafta sonra 30/08/2024 tarihinde Ebru Yurtuluğ Uşak Belediyesinde beden işçisi sıfatı ile işe başlamıştır.

Belediye kadrosunda ihtiyaç olduğu için şahsı belediyede işe aldım. Yaklaşık 3 ay sonra zaten belediyeden ayrılmıştır'' ifadelerine yer verdi.



Yalım'a dikkat çeken teşekkür mesajı...



Gazeteci Emre Erciş, Ebru Yurtuluğ'la Özkan Yalım arasındaki mesajlaşmaya dikkat çekerek,

''Önce 1 Milyon 180 Bin liraya araba, 15 gün sonra ev ve ardından Belediye'de iş... Ve tabiki de "Kocammmm teşekkür ederim" diyen bir metrese Uşaklıların parasını yediren Özkan Yalım'a sahip çıkan Özgür Özel'' ifadeleriyle CHP liderine göndermede bulundu.

