Son Mühür - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarihinin en hareketli ve gerilimli günlerinden birini yaşıyor. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin, 2023 yılında yapılan 38. Olağan Kurultay’ın hukuken tamamen geçersiz sayılması anlamına gelen "mutlak butlan" kararı vermesiyle parti içi kriz mahkeme salonlarından sokaklara taştı. Kararın ardından Özgür Özel'in genel başkanlığının düşürülmesi ve görevin eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na devredilmesini talep eden Kılıçdaroğlu destekçileri sabah saatlerinde Genel Merkez’e adeta çıkarma yaptı. İcra tebliğinin yerine getirilmesi amacıyla Ankara Valiliği'nin talimatıyla emniyet güçlerinin devreye girmesi ise genel merkezi binayı savaş alanına çevirdi.

Ortalık savaş alanına döndü

Öğleden sonra saat 14.20 sularında CHP Genel Merkezi önüne gelen emniyet güçleri, bariyerleri aşarak binaya girmek istedi. İçerideki partililerin kapılara koltuklarla barikat kurması üzerine çevik kuvvet ekipleri demir kapıları keserek olaya müdahale etti. Yaşanan arbede ve gazlı müdahalenin ardından polis ekipleri, 12. kattaki Genel Başkanlık makamına ulaştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisine iletilen icra dairesi tahliye tebligatını kameralar önünde "Bunun için yıktılar baba ocağını" diyerek yırttı. Özel, "Geri almak üzere çıkıyoruz" açıklamasının ardından beraberindeki milletvekilleri ve kalabalık bir partili grubuyla binadan ayrılarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) doğru protesto yürüyüşüne geçti.

'Kurultay' çağrısı yaptı

Yaşanan bu kaosun ortasında en dikkat çekici hamle ise CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'den geldi. Geçtiğimiz günlerde mutlak butlan davasına arka çıkan açıklamaları nedeniyle Özgür Özel yönetimi tarafından kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen ve Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Öztürkmen, sabah saatlerinde binayı devralmaya gelen grubun en ön saflarında yer alıyordu. Ancak polisin müdahalesi ve kapıların kırılması üzerine Öztürkmen pozisyonunu değiştirerek yeni bir açıklama yayımladı.

Genel Merkez binasına kolluk kuvvetlerinin girmesini sert bir dille kınayan Hasan Öztürkmen, krizin mahkemelerle değil demokratik yollarla çözülmesi gerektiğini savunarak Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısı yaptı.