Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son günlerde çok sayıda il teşkilatı feshedilirken, bunlara bir yenisi daha eklendi. Bu kez adres Manisa oldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Manisa İl Teşkilatı'nın feshedildiğini açıkladı.

Manisa İl Başkanlığı görevine Nurullah Savaş atandı!

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Milliyetçi Hareket Partisi Manisa il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir.

Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanlığı görevine Nurullah Savaş atanmıştır." ifadelerini kullandı.

MHP’de 6 Nisan 2026 tarihinde İstanbul İl Teşkilatı’nın feshiyle başlayan süreç kapsamında daha önce Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Bingöl, Gaziantep, Malatya, Isparta, Şanlıurfa, Konya ve Kilis il teşkilatları da feshedilen teşkilatlar arasındaki yerini almıştı.