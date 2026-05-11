Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Mayıs Ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşimi gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yokluğunda Meclisbaşkanvekili Zafer Levent Yıldır idaresinde gerçekleşti. Toplantıda gündem dışı konuşmalar maddesinde canlı yayının kesilmesi CHP Grubu’ndan önerildi. Öneri mecliste AK Parti’nin ret, CHP’nin kabul oyu ile kabul edildi.

Komisyon raporlarına süre kısıtlaması

Yine CHP Grup Başkanvekili Yurdakul Özkan ve CHP Grup Sözcüsü Yeter’in önergesiyle gündeme eklenen komisyon raporlarının lehte 2 aleyhte 2 meclis üyesinin konuşması ve maksimum 5’er dakikalık konuşmalarla yapılmasını içeren önerge oyçokluğuyla kabul edildi.

Yıldız: Katılımcı kent kimliğinden CHP vazgeçiyor

Canlı yayın kesintisi hakkında konuşan AK Parti Grupbaşkanvekili Hakan Yıldız, “Katılımcı kent kimliğinden CHP vazgeçiyor. Kentin sorunlarını dile getiriyorduk. Ancak anladığım kadarıyla İzmirlinin internet erişimini ortadan kaldırıyorsunuz. Çoğunluk sizdedir, karar alabilirsiniz ama anti demokratik uygulama olduğunu belirtmek isterim” dedi.

Yurdakul: Önlem almak zorunda kaldık

Arbede yaşanma ihtimalini nedeniyle önlem aldıklarını söyleyen CHP Grupbaşkanvekili Yağmur Yurdakul, “Son yaşanan mecliste olanlar malum. Katılımcılığını önemsediğimiz için bu karar metninden de açık. Bir süre daha arbede yaşanmasının olabilme ihtimali yüzünden, İzmir’e göstermemek için bu önlemi almak durumunda kaldık” dedi.

Öztürk: Aba altından sopa mı gösteriyorsunuz

Canlı yayının kapatılmasıyla kimi cezalandırıyorsunuz diyen AK Partili Meclis Üyesi Adem Öztürk, “Anlamadığım husus var. Gündem dışını canlı yayını kapattınız. Geçen toplantıdaki toplantıda faaliyet raporu görüşürken bazı inisiyatifleri alarak meclisi kapatırız. Daha dilek temenniler yoktu. Yaşanan görüntülerden dolayı bu önlemi aldık diyorsunuz. Daha gündem dışı olmadan yaşanmadı ki. Mantıklı açıklamanız varsa dinleyelim. Aba altından sopa mı gösteriyorsunuz. Neden böyle bir uygulama yapıyorsunuz? Ağzınızdakileri değil de beyinlerinizdekileri söyleyin de yapalım. Geçen meclis toplantısında yaşananlar dilek temennilerde olmadı, gündemde oldu. Siz kimi cezalandırıyorsunuz?” dedi.

Altınkeser: Dükkan bizim tavrınız var

Nisan ayında yaşanan arbedeyi Cemil Tugay’ın antidemokratik tavrından dolayı olduğunu söyleyen MHP Grupbaşkanvekili Bahadır Altınkeser, “Yaşan olay kimsenin istemediği, yaşamak istemediği bir olaydı. Büyükşehir Belediye Başkanı’nın antidemokratik tavrından dolayı oldu. Gündem dışında yaptığımız her şey İzmirli adına. Yaptığınız hataları düzeltmek adına da birkaç öneri verecektik. Dükkan bizim ister kapatırsınız, ister kapatmayız tavrı var” şeklinde konuştu.

Meclis Başkanvekili Levent Yıldır ise, " TBMM CHP Grubu 881 tane önerge vermiş, bunların 251 tanesi reddedilmiş" ifadelerini kullandı.

Kişili: Sorunlarla boğuşan İzmir haline gelmeniz etken

İzmir sorunlarının artması nedeniyle canlı yayının kapatıldığını öne süren AK Parti Meclis Üyesi Dilaver Kişili, “İki önergenin de gerekçesini anlamamak mümkün değil. Bin yıl geçti, İzmir’in sorunları dağ gibi birikmeye başladı. Bunları da dilek ve temennilerde dile getirmemiz ve sizin de bu sorunları çözememeniz, gün geçtikçe sorunlarla boğuşan bir İzmir haline gelmeniz bu kararı almanızda etken. Dilek temennilerde sinek, çöp, koku, körfez konuşuluyor. İzmir’in ve İzmir halkının sorunları konuşuluyor. Son yaşanan olaylara bağlamanız akıl ve mantık dışı. Bir daha yıl bu mecliste eminim çok daha yasakçı kararlar alınacak. Her yıl geriye giden bir İzmir, yönetemeyen bir Büyükşehir Belediyesi ve Cemil Tugay bu kararları almanızı sağlıyor” dedi.

Yiğit: Nasıl ortak akılla çözdüysek



AK Partili Kişil'ye cevap veren Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, "İzmir’in kronik sorunlarından biri, 50 yıllık sorun ortak akılla, tüm meclisle, siyasi partilerle çözüyoruz. Oybirliğiyle konuları geçiriyoruz. Herkese teşekkür etmek istiyorum. Ancak Dilaver Bey gündem dışında İzmir’in çöpünü, körfezi konuşmak istiyoruz dedi. Evet konuşalım ama bunları da ortak akılla çözmeye çalışalım. Nasıl Balçova arsa mağdurları sorunu nasıl ortak akılla çözüldüyse, diğer sorunları da ancak birlikte çözebiliriz. Çünkü bu sorunlar İzmirliye ait herhangi bir siyasi partiye ait sorunlar değil. Kocaeli’de olduğu gibi, trafik sorunları Ulaştırma Bakanlığı ile çözülebilir, çöp ile ilgili izinler hızlı bir şekilde çıkartılabilir. Umarım bu ortak akıl ve siyasi uzlaşı dil tüm Türkiye’ye hakim olur” dedi.