Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Mayıs ayı toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Toplantıda 19 Mayıs, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Kurban Bayramı süresince toplu ulaşımda yüzde 50 indirim uygulanmasına ilişkin önerge görüşülecek.

Meclis gündemine alınan önergeye göre, 19 Mayıs 2026 tarihinde ve Kurban Bayramı'nı kapsayan 27-30 Mayıs 2026 tarihleri arasında toplu ulaşım tarifelerinde yüzde 50 indirim yapılması planlanıyor. Düzenlemenin; Havalimanı, Baykuş, Bilet 35, kontörlü ulaşım kartları, oto tahsis ve bağlı kalma tarifesi, Halk Taşıt ve İZDENİZ feribot araç taşımacılığı hizmetlerini kapsamayacağı belirtildi.

önergede ayrıca, indirim nedeniyle oluşacak gelir kaybının İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması da yer aldı. Düzenleme bugün İzBB Meclisi'nde meclis üyelerinin onayına sunulacak.

İlgili gündem maddesi şu şekilde:

“2026 yılı “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” süresince (19 Mayıs 2026) ve “Kurban Bayramı” süresince (27 Mayıs - 30 Mayıs 2026) tarihlerinde geçerli olan toplu ulaşım ücret tarifesinin %50 indirimli olarak uygulanması (Havalimanı, Baykuş, Bilet 35, Kontörlü Ulaşım Kartları ile Oto Tahsis ve Bağlı Kalma Tarifesi, Halktaşıt, İZDENİZ feribot araç taşımacılığı hariç) ve uygulanacak indirim sebebiyle Belediyemizin ulaşımla ilgili bağlı kuruluş ve iştiraklerinin (ESHOT (İZTAŞIT dahil), İZULAŞ, METRO A.Ş., İZDENİZ A.Ş.) oluşacak gelir kayıplarının önergede belirtildiği şekilde Belediyemizce sübvanse edilmesi hususlarının görüşülmesi.”