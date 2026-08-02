Son Mühür- Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi'nin AK Parti rozetini takması siyasetteki CHP/Yeni Parti geriliminde yeni bir sayfa açılmasına neden oldu.

31 Mart sürecinde adayları yapay zekayla belirlediklerini vurgulayan Özgür Özel'e yüklenen isimlerin başına CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu vardı.



Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e, ''Manisa Milletvekili Sayın Özgür Özel'' sözleriyle seslenen Nalbantoğlu,

''Belediye başkanlarını belirlerken kullandığınızı söylediğiniz yapay zekâ AKP sempatizanı olabilir mi?

Çünkü tercih ettiğiniz belediye başkanlarının önemli bir kısmı bugün AKP saflarında yer alıyor. Demek ki algoritmanız; karakteri, siyasi aidiyeti, parti kültürünü ve seçmenin emanetine sahip çıkacak iradeyi ölçememiş.

Teknoloji hata yapabilir. Ama siyasette asıl sorumluluk, kararın arkasında duranlarındır'' hatırlatmasında bulundu.

Özgür Özel'e seslendi...



“9 milyon seçmen iradesi hapiste” diyorsunuz.

Peki CHP’den seçilip daha sonra AKP’ye geçen'' diye soran Nalbantoğlu,

1 Büyükşehir Belediyesi

• Aydın Büyükşehir

1 İl Belediyesi

• Afyonkarahisar

20 İlçe Belediyesi

• Gaziantep / Şehitkamil

• Gaziantep / Karkamış

• Aydın / Söke

• Afyonkarahisar / Dinar

• Ankara / Haymana

• Ankara / Keçiören

• Edirne / Keşan

• Antalya / Aksu

• Antalya / Serik

• Konya / Seydişehir

• Aydın / Yenipazar

• Aydın / Sultanhisar

• Batman / Hasankeyf

• Yalova / Altınova

• Ardahan / Göle

• Tekirdağ / Hayrabolu

• İstanbul / Beykoz

• İstanbul / Tuzla

• İstanbul / Çekmeköy

• İstanbul / Şile

Üstelik bu listeye beldeleri dâhil etmedik bile…

Bu sorumluluk kime ait?



Buna rağmen yaklaşık 3,3 milyon seçmen ve 4,8 milyon nüfusun iradesinden söz ediyoruz.

Peki bu vatandaşların iradesini nereye koyacağız?

Yoksa “seçmen iradesi” sadece siyasi söylemlere uygun olduğunda mı hatırlanıyor?

Peki bu tablonun siyasi sorumluluğunu kim üstlenecek?

Yoksa bu da “hesap soracağız” ve “içi zaten bomboş” söylemleri gibi, içi boş bir slogandan mı ibaret?'' sorularıyla AK Parti'ye geçen belediye başkanlarından Özgür Özel'in sorumlu olduğuna dikkat çekti.