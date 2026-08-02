Ayşenur İnal, ana kadroya katılan 13. isim oldu. Tezgah başındaki teknik hakimiyeti ve kendinden emin duruşu, şeflerin kararında belirleyici rol oynadı.

Ekranda kimi zaman Ayşe Nur olarak da anılan yarışmacının yaşı, memleketi ve mesleği kısa sürede araştırılmaya başlandı. İşte hakkında bilinenler.

Ana kadro yolunda nasıl bir performans sergiledi

Yarışmacı, elemelerdeki üçlü düelloda Neslihan Okay ve Dilara Terzi ile aynı tezgahı paylaştı. Şeflerin istediği yemeği hem sunum hem de lezzet tarafında eksiksiz çıkararak bu turu geride bıraktı.

Ana kadro etabında ise iki ayrı turda da rakiplerinin önüne geçti. Gastronomi eğitimi sırasında öğrendiği teknikleri tabağa yansıtabilmesi, jüriyi ikna eden asıl unsur oldu. Böylece sezonun iddialı isimleri arasında sayılmaya başlandı.

Ayşenur İnal kimdir, kaç yaşında?

25 yaşındaki yarışmacı aslen Çorumlu. Üniversitede gastronomi okudu ve bu bölümden mezun oldu.

Mutfak eğitimi aldığı için temel pişirme tekniklerine ve tabak kurgusuna yabancı değil. Yarışmaya katılırken koyduğu hedefi, aldığı eğitimin karşılığını şeflerin karşısında göstermek olarak anlattı. Genç yaşına rağmen mutfakta gösterdiği soğukkanlılık, izleyicinin de gözünden kaçmadı. Sunum tarafındaki titizliği, elemelerdeki en belirgin özelliği olarak konuşuldu.

Özel hayatı hakkında bilinenler

Yarışmacının evli olup olmadığına dair kamuoyuna yansıyan doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Özel hayatıyla ilgili ayrıntı paylaşmadığı için eşinin kim olduğu yönündeki sorular da şimdilik yanıtsız kalıyor.

Mesleğine ilişkin de net bir açıklama yapılmadı. Sosyal medyada dolaşan teyitsiz iddiaların kesin bilgi gibi aktarılması bu noktada yanıltıcı olur. Yarışma ilerledikçe mutfakta hangi alana yöneldiği ve gastronomi yolculuğuna dair yeni ayrıntıların ortaya çıkması bekleniyor.

Ana kadro mücadelesi hâlâ sürüyor. Kalan koltuklar için verilen yarış devam ederken, yedek kadrodaki isimler de ilerleyen haftalarda ana kadroya dahil olma şansını arayacak. Bölümler ilerledikçe tabloda yeni değişiklikler yaşanabilir.