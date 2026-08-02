Son Mühür- 7 Ekim saldırıları sonrası başta Gazze olmak üzere Orta Doğu'yu ateş çemberine çeviren İsrail'le Türkiye'nin ilişkileri kolay kolay düzelmeyecek şekilde bozulmuştu.

İsrail'in saldırgan politikasına tepkisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan aracılığıyla dünya kamuoyuna duyuran Türkiye'nin kararlı tavrından İsrail duyduğu rahatsızlığı sık sık dile getirmişti.

Bu kez olumlu paylaşım...



Politikacılarından medyasına kadar Türkiye'ye yönelik olumsuz haberleri öne çıkaran İsrail'den ilk kez Türkiye'ye yönelik olumlu yaklaşan bir adım geldi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 5 yıl önce yangınların etkilediği Marmaris ve Manavgat’ın yeniden yeşeren görüntülerini paylaşmıştı.

Bakan Yumaklı'nın videosunu paylaştılar...

Bakan Yumaklı'nın paylaşımın ardından Mossad'ın perde arkasından yönettiği sosyal medya hesaplarından biri olan Mossad Commentary, Türkiye'nin güney sahillerini günlerce ateşe boğan yangın sonrası ağaçlandırma çalışmalarına destek olan bir mesaj paylaştı.



Bakan Yumaklı'nın paylaiştığı videoya göndermede bulunulan paylaşımda,

''Türkiye, yıkıcı orman yangınlarından sonra devasa orman yenileme çabasını sürdürüyor.

Türkiye, Manavgat ve Marmaris çevresinde 2021–2022 orman yangınlarında yok olan ormanları restore etmek için tarihindeki en büyük yangın sonrası toparlanma çabalarından birini sürdürüyor. Uzun vadeli bir yenilenme programı kapsamında on binlerce hektarlık alanda milyonlarca fidan—yangına dayanıklı türler dahil—dikildi'' bilgisine yer verildi.



İsrail'den uzun zaman sonra Türkiye'ye yönelik zeytin dalı uzatma sinyalleri verilen paylaşımda, Mossad'ın kontrol ettiği diğer bir sosyal medya hesabı olan Selena Aryan'ı etiketlediği görüldü.