Son Mühür- Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından geçen 500 günde gelinen nokta, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna yeniden AK Partili bir isim oturabilir mi sorusunu da beraberinde getirdi.

Tartışmaları alevlendiren gelişme 31 Mart seçimlerinde CHP'den seçildiği halde AK Parti'ye geçiş yapan belediye başkanlarının tercihi oldu.

Zincirin son halkası 3 belediye başkanı...



Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'na çok yakın bir isim olan seçilen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün dışında CHP'li Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi'nin de AK Parti saflarına katılması İBB'ye yönelik yeni hesapları da beraberinde getirdi.

İBB hesapları sil baştan...



''CHP’den AK Parti’ye 3 belediye başkanıyla birlikte 2 İBB Meclis üyesi katıldı'' hatırlatmasında bulunan gazeteci İsmail Saymaz,

''İBB meclisinde tablo:

CHP: 157 (3 bağımsız dahil)

Cumhur: 138

Bu tablo 19 Marttan sonra şöyleydi:

CHP: 186

Cumhur: 130

CHP’den 10 üye daha istifa ederse çoğunluk Cumhur’da olur.

Ardından İmamoğlu’nun cezası onaylanır da yeniden seçim yapılırsa başkanlık AK Parti’ye geçer'' değerlendirmesinde bulundu.