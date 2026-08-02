Haluk Bilginer, sahneyi Özlem Zeynep Dinsel ile paylaşacak. İki oyuncunun birlikte çıkacağı gösterim, kentteki kültür sanat takipçileri arasında şimdiden konuşulmaya başlandı.

Gösterimin tarihi, saati ve bilet fiyatları araştırılan konuların başında geliyor. İşte Kayseri temsiline dair ayrıntılar.

Baba oyunu ne zaman ve nerede sahnelenecek?

Oyun 20 Eylül Pazar günü sahnelenecek. Perde saat 20.30'da açılacak.

Temsil için seçilen mekan Erciyes Kültür Merkezi oldu. Salonun modern altyapısı, oyuncuların canlı performansını izlemek isteyenler açısından konforlu bir seyir imkanı sunacak. Kayseri, son yıllarda büyük prodüksiyonların turne rotasında düzenli olarak yer alan şehirler arasına girdi.

Bilet fiyatları ve satış süreci

Biletler 2 bin 750 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıktı. Rakamlar kategori ve salon içindeki koltuk konumuna göre değişkenlik gösterebiliyor.

Duyurunun ardından bilet satış noktalarında ve çevrim içi platformlarda hareketlilik yaşandı. Oyunun bugüne kadarki temsillerini kapalı gişe oynaması, Kayseri gösterimine olan ilginin de yüksek olacağı yönünde beklenti oluşturdu. Erken davranmak isteyenlerin satışları yakından takip etmesi yerinde olacak.

Sezon açılışına haftalar kala böyle bir organizasyonun duyurulması, şehirdeki tiyatro takvimini de hareketlendirdi. Gösterime dair yeni bilgilerin ilerleyen günlerde paylaşılması bekleniyor.

Haluk Bilginer kimdir

Tam adıyla Nihat Haluk Bilginer, 1954 yılında İzmir'de doğdu. Kariyerinin önemli bir bölümünü İngiltere'de geçirdi ve orada çok sayıda dizi ile tiyatro oyununda rol aldı.

Türkiye'ye döndükten sonra da sahne ve ekran çalışmalarını sürdürdü. Şahsiyet dizisinde canlandırdığı Agah Beyoğlu karakteri, kariyerinin dönüm noktalarından biri oldu. Bu rolle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı ve Türkiye'den bu ödülü alan ilk isim unvanını elde etti.

Sinema ve tiyatro alanında verdiği eserlerle kuşaklar boyu izleyiciye ulaştı. Sahnedeki tecrübesi, Baba oyununa duyulan ilginin en önemli sebeplerinden biri olarak görülüyor. Oyunda ona eşlik eden Özlem Zeynep Dinsel de sahne performansıyla adından söz ettiren isimler arasında bulunuyor.