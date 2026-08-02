Halk arasında "Güllü" ismiyle bilinen sanatçı Gül Tut’un Yalova’nın Çınarcık ilçesinde pencereden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, sanatçının tutuklu kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

Kaza değil, cinayet iddiası var. Dosyadaki deliller korkunç tabloyu gün yüzüne çıkardı.

Roman havasıyla odaya çekip pencereden ittiler

İddianameye giren detaylar olayın üzerindeki sır perdesini araladı. Olay gecesi evdekilerin, sanatçının çok sevdiği "Malkata" isimli Roman havasını çaldığı belirlendi. Müziği duyunca kızının odasına geçen Gül Tut'un, bu yöntemle tuzağa çekildiği değerlendirildi.

İTÜ tarafından incelenen ses kayıtları dondurdu.

Düşme anından hemen önce duyulan "Hadi görüşürüz" sesinin şüpheliye ait olduğu tespit edildi. Hemen ardından fiziksel müdahale geldi. Sanatçı 18 metre yükseklikten beton zemine çakıldı. Evdeki bir tanık da ifadesini değiştirerek şüphelinin annesini iki eliyle kavrayıp aşağı ittiğini itiraf etti.

"Annemi camdan atacağım" mesajları dosyada

Şüphelinin olaydan önce annesini defalarca tehdit ettiği anlaşıldı. Dijital incelemelerde şüphelinin annesinin ölmesini istediğini belirten çok sayıda mesajı çıktı. Hatta tanıklar, kızın daha önce "Annemi camdan atacağım" dediğini aktardı.

Kaza ihtimali tamamen elendi. Sanatçının ciddi bir yükseklik korkusu vardı. Evin zemininde de kaymaya yol açacak hiçbir madde bulunamadı.

Sinerji, arama geçmişi ve silinen deliller

Olayın ardından şüphelinin delilleri karartmaya çalıştığı saptandı. Telefonunu fabrika ayarlarına döndürdü. Tanıkları yönlendirmeye çalıştı, hatta yurt dışına kaçış yolları aradı.

İnternet arama geçmişi ise şüpheleri kuvvetlendirdi. Şüphelinin cinayet öncesinde dedektiflik içerikleri ve uyuşturucu maddelerin vücuttan temizlenme sürelerini araştırdığı belgelendi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tüm bu bulgular ışığında iddianameyi tamamlayarak mahkemeye sundu. Son kararı yargı verecek.