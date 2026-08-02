Son Mühür- YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialara T24 ekranlarında yanıt verdi. Kulisleri hareketlendiren iddiaları açık bir dille değerlendiren Özel, böyle bir adımın hem siyasi hem de kişisel sonuçları olacağını vurguladı.

Konuşmasında sert ifadeler kullanan YENİ Parti lideri, olası bir transferin İzmir halkında ve parti tabanında yaratacağı etkiye dikkat çekti.

"Sorulacak soru değil"

Siyasette kulis hareketliliği sürerken, İzmir'deki parti muaamması iddialarının da ardı arkası kesilmiyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na bu sorunun sorulmasını doğru bulmadığını belirten Özgür Özel, süreci şu sözlerle özetledi:

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na 'AK Parti'ye mi geçiyorsun' sorusu sorulacak soru değil. Kendime de yakıştırmam, ona da yakıştırmam. Ama giden, gelen, o yönde bilgiler getirenler oluyor. Bir genel başkan yardımcım da kendisiyle görüştü. Cemil Bey, AK Parti'ye geçeceği yönündeki tüm iddiaları en sert, en keskin dille reddediyor."

Özel, Tugay ile yaklaşık 2-3 hafta önce görüştüğünü, bu görüşmede Tugay'ın parti içi süreçlere dair "Birilerinin artık sizin sırtınızdan yük alması lazım" dediğini aktardı.

"O aile yüzüne nasıl bakacak?"

İddiaların gerçeğe dönüşme ihtimaline karşı uyarı tonunu yükselten Özel, mevkidaşına doğrudan insani ve siyasi sorumluluklarını hatırlattı. Özel, masadaki soruların ağırlığına işaret etti:

"Öyle bir şey olursa İzmir'dekilerin, bizim, ailesinin yüzüne nasıl bakacak? Eşinin, çocuklarının yüzüne nasıl bakacak? Bu, tarih önünde yeni bir travma olur."

"Seçim gecesi Gündoğdu’da atlatırız"

Olası bir transferin YENİ Parti kanadında kalıcı bir hasar bırakmayacağını savunan Özel, partisinin İzmir'deki seçmen gücüne güvendiğini belirtti. Sandık işaretini net bir dille verdi:

"Biz İzmir'de ortaya çıkabilecek bir travmayı seçim gecesi 2.5 - 3 milyon İzmirli ile Gündoğdu Meydanı'nda, Kordon'da atlatırız. Ama o travma, bu transferin parçası olanların hayatında ömür boyu kalır."

AK Parti seçmenine de çağrı yaptı

Açıklamalarının son bölümünde hedefine AK Parti yönetimini koyan Özgür Özel, 25 yıllık yerel iktidar denklemine dikkat çekti. AK Parti'nin İzmir'i sandıkta kazanamadığına vurgu yapan YENİ Parti lideri, olası bir transferin iktidar seçmeni nezdinde de kabul görmeyeceğini savundu:

"AK Parti, 25 yıl boyunca kazanamadığı bir ili şantaj ve tehditle transfer etmeyi kendine yedirirse; o travmanın hesabını AK Parti seçmeni kendi partisine nasıl sorar? Herkesin bunun hesabını iyi yapması lazım."