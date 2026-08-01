Son Mühür- Üsküdar Belediyesi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, görevinden uzaklaştırıldı.

Konuya ilişkin İçişleri'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üsküdar Belediye Başkanı Sinem DEDETAŞ, Hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet ve İrtikap” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 31.07.2026 tarih ve 2026/994 Sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Ne olmuştu?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütmekte olduğu soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri noktalanmış aralarında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da yer aldığı 6 şüpheli, işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilmişti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın tutuklama talebiyle sevk ettiği Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile Alihan Koçoğlu, Burçin Çevik ve Bülent Orhan Tozkoparan hakkında tutuklanmalarına hükmetmiş, soruşturma çerçevesinde Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü ile Adem Altıntaş ise savcılık tarafından adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.