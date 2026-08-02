Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde orman yangınları devam ediyor. Muğla’nın ilçesine bağlı olan Fethiye Üzümlü ’de ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yoğun destekle söndürüldü. Kolluk kuvvetlerinin, itfaiye ekiplerinin ve köylülerin mücadelesiyle yangınlar kontrol altına alındı. Üzümlü mahallesinde dayanışma içerisinde hareket eden vatandaşlar el birliğiyle doğayı ve çevreyi korumak için yoğun çaba sarf etti.

"Son Mühür, yangın bölgesinde"

Yangınlara sivil ve gönüllü gruplarda ekipmanlarıyla hazır bir şekilde olay yerine intikal ediyor. Muğla’nın Fethiye İlçesinde yaşayan Lale Barlas ve Neslihan Doğangül Önder, ekibiyle birlikte her zaman teyakkuz halinde bekliyor. Seydikemer ve Üzümlü köyündeki yangınlarda sahada yer alan grup, gazetemize özel açıklamalarda bulundu.

“Yangın arama kurtarma ekibinden önemli mesajlar”

Türkiye Emekliler Partisi Muğla İl Başkanı Lale Barlas, sahadaki deneyimlerini ve tecrübelerini Son Mühür’e anlattı. Yangınların tekrardan çıkmaması için vatandaşlarımızın her zaman titiz ve duyarlı olmalarını belirten Barlas, soğutma çalışmalarının önemini vurguladı. “Minik Patiler Tek Yürek” hayvanseverler grubunun temsilcisi ve 28. Dönem MHP Muğla Milletvekilli adayı Neslihan Doğangül Önder, çevre bilincinin önemini vurgularken doğayı temiz tutmamız gerektiğin, çevre farkındalığını gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarmamız gerektiğini söyledi.

“Umarım bu günleri bir daha görmeyiz”

Yangın söndürme ve arama kurtarma çalışmalarında görev alan Türkiye Emekliler Partisi Muğla İl Başkanı Lale Barlas, “ Türkiye’de ve Muğla bölgesinde maalesef çeşitli bölgelerde orman yangını çıktı. Fethiye-Üzümlü ’de soğutma çalışmalarını aralıklı olarak yaptık. Tekrar alevlenen yerler soğutmayla durduruldu. Eğitimli bir vatandaş olarak bölgede çalışmalarımızı dayanışma ve yardımlaşma içerisinde sürdürürdük. Elimizden geldiğinde aktif bir şekilde el birliğiyle faydalı olmaya çalıştık. Aynı zamanda AFAD ve Orman ve İtfaiye gönüllüsüyüm. Bu profesyonelliğimi alanda kullanmaya çalıştım. Umarım, bu günleri bir daha görmeyiz” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşlarımızın titiz ve duyarlı olması lazım”

Orman yangınlarının çıkmaması için vatandaşların titizlikle ve duyarlılıkla hareket etmesi gerektiğini belirten AFAD ve Orman, İtfaiye gönüllüsü Lale Barlas, “Yangınlar başladıktan sonra hemen anlık soğutma çalışmalarının olması gerekiyor. İyi bir soğutma olmadığında rüzgarın etkisi ve başka faktörlerle birlikte harlama yapma ihtimali yüksek oluyor. Onun öncesinde orman yangınlarını engellemek için vatandaşların bu konuda çok titiz ve duyarlı olmaları lazım. Lütfen ormanlık alanlarda ateş yakmayalım! Sigaramızı ve izmaritlerimizi yollara atmayalım! Bölgemiz sıcak, otlarımız kuru olduğu için en ufak bir ateşte çok büyük yangılara neden olabiliyor. Buna benzer ihmallerle çok can kaybına ve mal kaybı yaşanabilir. Bu konunda duyarlı olmalıyız” diye konuştu.

“Afetsiz ve yangınsız günler diliyorum”

Yangınlara müdahalede eğitimli ve profesyonel insanların her zaman sahada olması gerektiğini söyleyen Barlas, “Maalesef bu bölgede zarar görmüş vatandaşlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Haritanın neresinde olduğumuz çok önemli değil. Birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak herkesin hassasiyet içerisinde olmasını rica ediyorum. Yangınlara müdahalede eğitimli arkadaşlarımızın sahada olması çok önem arz ediyor. Herkese afetsiz ve yangınsız günler diliyorum” dedi.

“Çevre bilincini çocuklarımıza aşılayalım”

28. Dönem MHP Muğla Milletvekilli adayı Neslihan Doğangül Önder, “Bütün duyarlı vatandaşlarıma buradan sizin aracılığınızla seslenmek istiyorum; her zaman sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkü Ocakları ve İl Başkanlığı yöneticilerimiz her daim alanda yer alıyor. AFAD, Orman ve İtfaiye gönüllüsüyüm. Lütfen ormanlık alanlarda mangal yakmayalım. En ufak bir ihbarda alo 112 ve gerekli mecraları bilgilendirelim. Her zaman yangın bölgelerinde profesyonel desteğe ihtiyaç oluyor. Yangınlarda ormanlık alanların büyük olmasından dolayı çalışanları işleri zor olabiliyor. Bir ağaç bin ağaç ettiği için lütfen çevremize atıklarımızı, izmaritlerimizi atmayalım. Çevrede gördüğümüz plastik şişeleri olması gerektiği yerlere atalım. Bu çevre alışkanlarımızı çocuklarımıza aşılayalım. Çocuklarımız, bizden ne görürse onları yapıyor.