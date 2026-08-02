Esra Balamir'in yaşı, memleketi ve özel hayatı en çok sorulan başlıklar arasında. Sunuculuktan şarkıcılığa uzanan geniş bir çalışma geçmişi var.

Ailesine dair bilgiler ise sınırlı biçimde kamuoyuna yansıdı. İşte hakkında bilinenler.

Esra Balamir kimdir, kaç yaşında ve nereli?

7 Eylül 1975 tarihinde Adana'da doğdu. 2026 itibarıyla 50 yaşında.

Nüfus kayıtlarındaki gerçek adının Esra Balamaz olduğu aktarılıyor. Ekran hayatına geçtikten sonra Balamir soyadıyla tanındı. Modellik, şarkıcılık, oyunculuk ve televizyon sunuculuğu olmak üzere dört ayrı alanda çalıştı.

Kariyerinde hangi işlere imza attı

Medya serüveni Kral TV'de DJ olarak başladı. Ardından farklı kanallarda kendi programını ve bir sabah kuşağı yapımını sundu.

Oyunculuk tarafında Şafak Vakti, Sırılsıklam, Hayat Bilgisi ve Sevda Tepesi gibi dizilerde rol aldı. Böyle mi Olacak, Kabere Kabere ve Reyting Hamdi de kariyerindeki yapımlar arasında bulunuyor. Magazin programlarında uzun süre sunuculuk yaptı.

Müzik tarafında beş albüm çıkardı. Hadi Durma, Kalbim Küçük, Bal Gibi, Masalcı ve Rüyalar Gördüm bu çalışmaların isimleri oldu. Uzun bir aranın ardından Söke Söke adlı tekli çalışmayla piyasaya döndü. Bu projenin süpervizörlüğünü yakın arkadaşı Demet Akalın üstlendi ve klipte de yer aldı. Sonraki yıllarda Adamım ve Jargon adlı teklileri dinleyiciyle buluşturdu.

Yarışma programlarında da ekrana çıktı. Ünlüler Çiftliği ve İşte Benim Stilim, katıldığı yapımlar arasında sayılıyor.

Ailesi ve özel hayatı

1998 yılında oyuncu Yalçın Dümer ile evlendi. Bu evlilik bir yıl sürdü ve ardından yolları ayrıldı.

Anne ve babasına ilişkin kamuoyuna yansıyan ayrıntılı bir bilgi bulunmuyor. Çocuğu olup olmadığı yönündeki sorulara da net bir açıklama yapılmadı. Sanatçı, özel hayatını genellikle ekran gündeminden uzak tutmayı tercih ediyor.

Sağlık sorunları geçmişte gündeme geldi. Tedavi sürecini kamuoyuyla paylaşan Balamir, sonrasında ekran ve müzik çalışmalarına devam etti.