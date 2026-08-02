Son Mühür- Cast ajansından figüran iddialarının gölgesinde kalan rozet takma töreni Gürsel Tekin'le CHP Genel Merkezi arasındaki köprüleri zayıflatmış görünüyor.

Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK'da Gürsel Tekin'in partideki görevinin tartışma konusu olduğu ortaya çıkmış, Gürsel Tekin'e yakın bir isim olan Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun Gürsel Tekin'e Türkiye Koordinatörü görevi vermek istediğini öne sürmüştü.

Başkent siyasetinin deneyimli gazetecisi Alişer Delek'e göreyse taraflar arasındaki sorun çok daha derin gözüküyor.

''CHP Genel Merkez ile İstanbul İl arasındaki gerginlik yeni değil.

İlk işareti 25 Haziran’da gördük aslında'' hatırlatmasında bulunan Delek,

''Kılıçdaroğlu, İstanbul’da düzenlenen Geleneksel Aşura Matem Merasimi’ne gelecekti.

İstanbul gişelerde sabah karşılama etkinliğinin duyurusu yapıldı.

Gürsel Tekin, “sokağa çıkamıyorlar” eleştirilerine yanıt olarak onlarca araçla Kılıçdaroğlu’nu İstanbul’a sokmayı planladı.

Gövde gösterisi ya da siyasi şov girişimi Kılıçdaroğlu tarafında hoş karşılanmadı. Kemal Bey yola çıkmasına saatler kala İstanbul ziyaretini iptal etti.

Gerekçe “matem merasimini siyasi malzeme yapmamak” olarak açıklandı.



Ancak o günden sonra Genel Merkez’de, İstanbul’dan daha doğrusu Gürsel Tekin’den duyulan rahatsızlık konuşulmaya başlandı.

Genel rahatsızlığın sebebi; kendisi daha önce mahkeme kararıyla göreve geldiği için mutlak butlana zemin hazırlayan, Kılıçdaroğlu ile “arınma” mücadelesinin ilk gününde yanında duran kişi imajı.

Dublör skandalı patladığında...



Oysa Gürsel Tekin ve Kılıçdaroğlu’nun amaçları aynı gözükse de siyaset yapış tarzları ve üslupları hiç de aynı değil.

Bu ayrılığın son örneği de dublör skandalının patladığı törende yaşandı.

Partiye katılma ve rozet takma töreni bir anda köy düğünlerindeki takı takma törenine döndü.

Elinde mikrofonla şovunu yapan, İstanbul’u yeniden kazanacağız diyen Gürsel Tekin’di.

Aynı gün patlayan cast ajansı olayında Genel Merkez’de yaptığım görüşmelerden anladığım rahatsızlığın ortak hedefi Gürsel Tekin olmuştu'' değerlendirmesinde bulundu.



O gün Kılıçdaroğlu'yla görüştüm...



''Aynı akşam Birgün’ün haberini sormak için Kemal Kılıçdaroğlu’yla da konuşmuştum.

Konu Gürsel Tekin’e geldiğinde kendiliğinden ve birden “o konuya da açıklık getireyim. istesek de İstanbul’da değişiklik yapamıyoruz. mahkeme kararı var” dedi'' ifadelerine yer veren Alişer Delek,

''Aslında yanıtımı almıştım. “İstanbul rahatsızlığının” sadece Gürsel Tekin’i istemeyenler ya da Kılıçdaroğlu çevresiyle sınırlı kalmadığı artık ortadaydı.

Üstelik dublör meselesine devam eden günlerde tatmin edici bir açıklama da gelmedi. Tersine gazeteciler hedef alındı vs

Gelinen noktada, Gürsel Tekin’le yolları ayırmak için, cast ajansı meselesi bardağı taşıran son damla ya da siyaseten “yakalanan bir fırsat” oldu'' mesajı verdi.

Gazeteci Deniz Zeyrek ise, ''Butlanda İstanbul krizi yaşanıyor. Gürsel Tekin dışlanırsa Kılıçdaroğlu’na rağmen Genel Başkan adayı olabilir'' hatırlatmasında bulundu.