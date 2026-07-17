Son Mühür- Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in fitilini ateşlediği değişim rüzgarının İzmir'deki ilk destekçisi olan Cemil Tugay, 31 Mart seçiminde Özel'in desteğiyle İzmir Büyükşehir adayı olarak yarışa girmişti.

Mutlak butlan kararı sonrası CHP'yle ipleri koparan Cemil Tugay, yola bağımsız olarak devam etme kararını yaşama geçirdi.

İlk günlerde, Özgür Özel'in kuracağı yeni partiye geçeceği sinyallerini veren Cemil Tugay'la Özgür Özel arasında gerilim olduğu tartışmaları, İzmir'de paralel il binası açılışına Tugay'ın katılmamasıyla ortaya çıkmıştı.

O süreçte yaşananların perde arkasını Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle dikkati çeken deneyimli gazeteci Mustafa Yavuz anlattı.



Küfürlü mesaj iddiası...



Özgür Özel'in belediye başkanlarına yeni parti için çok büyük baskı yaptığını öne süren gazeteci Mustafa Yavuz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a da küfürlü bir mesaj attığını savundu.

Cemil Tugay'ın, İzmir'de görevden alınan Çağatay Güç'ün paralel il binası açılışına katılmadığına dikkat çeken Mustafa Yavuz, ''Bu bilgiyi teyit ederek söylüyorum. Özgür Özel defalarca Cemil Tugay'ı arıyor ancak ulaşamıyor. Cemil Tugay, Özgür Özel'in telefonuna çıkmıyor. Özgür Özel de sinirlenip Cemil Tugay'a küfürlü bir mesaj atıyor'' iddiasına bulundu.



Beni yalanlayamazlar...



Programın yapımcısı Gürkan Hacır'ın şaşkınlığına ve bakalım yalanlayacaklar mı sorusuna yanıt veren Mustafa Yavuz,

''Yalanlayamazlar. Özgür Özel çok ağır küfürlü bir mesaj attı. Ve Cemil Tugay'la Özgür Özel arasında tüm ipler koptu o cenahta. Özgür Özel yeni parti sürecinde inanılmaz şekilde zor durumda. Ankara'da tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner için destek yürüyüşü yaptı, ne CHP'lilerden, ne Çankayalılar'dan bir destek bulamadı. Marjinal gruplardan, marjinal sol gruplardan destek aldığı görüntüler ortada'' diye konuştu.

Büyükşehir'den jet yalanlama...



TGRT Haber'de Mustafa Yavuz'un gündeme getirdiği, Özgür Özel'den Cemil Tugay'a küfürlü mesaj iddiasına İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yalanlama geldi.

Yapılan açıklamada,

''Dün akşam, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile Sayın Özgür Özel arasında hakaret içerikli bir diyalog yaşandığına dair tamamen asılsız ve hayal ürünü iddialar yer almıştır.

Söz konusu açıklamanızda iddia edilen ifadelerin ve olayın gerçekle uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur.

Sayın Özgür Özel ile Sayın Cemil Tugay arasında iddia edildiği gibi olumsuz bir iletişim kesinlikle söz konusu değildir.

Başkan Tugay, İzmir’e ve İzmirli hemşehrilerimize hizmet etme yolunda büyük bir inanç ve kararlılıkla çalışmaktadır'' mesajı verildi.