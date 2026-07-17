Son Mühür - AKUT'un kurucusu Nasuh Mahruki'nin sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında Mahruki hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla gözaltı kararı çıkarıldı.

Tutuklanıp cezaevine gönderildi

Gözaltı kararının ardından İstanbul'daki evinde yakalanan Nasuh Mahruki, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Hakimlik, savcılığın talebini kabul ederek Mahruki hakkında tutuklama kararı verdi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Mahruki cezaevine gönderildi.

Tutuklanma nedeni ortaya çıktı

Tutuklamaya sevk yazısında, söz konusu sosyal medya hesabının Nasuh Mahruki'ye ait olduğunun yapılan incelemeler sonucunda belirlendiği ifade edildi. Yazıda, Mahruki'nin ifadesinde hesabın kendisine ait olduğunu doğruladığı, paylaşımı bizzat yaptığını kabul ettiği ancak herhangi bir suç işleme kastı taşımadığını beyan ettiği aktarıldı. Sevk yazısında ayrıca, paylaşımın içeriğinde Türk milletinin hedef alındığı, 15 Temmuz darbe girişiminin "tiyatro" olarak nitelendirildiği ve bu ifadelerin eleştiri sınırlarını aşarak kamu düzeni açısından infial oluşturabilecek nitelikte değerlendirildiği belirtildi.