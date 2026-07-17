Son Mühür- CHP İstanbul il Başkanı Özgür Çelik'in mahkeme kararıyla görevden alınıp Gürsel Tekin'in CHP İstanbul il Başkanlı olarak görevlendirildiği süreçte, Özgür Çelik isminde bir parti üyesinin isim benzerliğinin de etkisiyle öne çıktığı gözlendi.

İlk andan itibaren Gürse Tekin ve Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren Özgür Çelik, attığı bir tweetle her iki kanattaki kadın partilileri birleştirmeyi başardı.

Özgür Özel dönemi Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç'ın Özel'e destek verdiği bir fotoğrafına yazdığı yorumla partide yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyen Özgür Çelik, gelen tepkilere rağmen geri adım atmadı.



Gülsever: Saldırı, bütün kadınlara...



Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından Kadın Kolları Genel Başkanlığı koltuğuna atanan Ayten Gülsever, Parti içindeki gerilimde aynı saflarda olmalarına rağmen Özgür Çelik'in Sevgi Kılıç'ı hedef alan sözlerine karşı tarafını net bir dille ortaya koydu.

''Parti üyemiz Özgür Çelik’in, önceki dönem Parti Meclisi üyemiz Sevgi Kılıç’ı hedef alan paylaşımı, başta kadın örgütlerimiz olmak üzere, tüm partililerimizi derinden üzmüştür. Kullanılan ifadenin taşıdığı cinsiyetçi ima, yalnızca bir kadın siyasetçiye değil, siyasette eşitlik ve saygınlık mücadelesi veren bütün kadınlara yönelmiş bir saldırıdır'' hatırlatmasında bulunan Ayten Gülsever,

''Cumhuriyet Halk Partisi; kadınları aşağılayan, cinsiyetçi dili normalleştiren ve siyasi tartışmayı hakarete indirgeyen bir anlayışın yeri değildir. Partimiz, Cumhuriyetimizin kurucu değerlerinden, kadın-erkek eşitliğinden ve Mustafa Kemal Atatürk’ün kadınlara açtığı çağdaşlık yolundan güç almaktadır.

Sevgi Kılıç’ın yanında olduğumuzu açıkça ifade ediyor, bu çirkin paylaşımı en güçlü biçimde kınıyoruz. Kimden gelirse gelsin, kadınlara yönelik cinsiyetçi dil karşısında susmayacağız, geri adım atmayacağız'' sözleriyle Sevgi Kılıç'ın yalnız olmadığına dikkat çekti.



Haysiyetsiz bir trol...



Parti üyesi Özgür Çelik'in hedef aldığı isim olan Sevgi Kılıç ise,

''Haysiyetsiz troller ne benim ne de bir başka kadın siyasetçinin muhatabıdır.

Asıl mücadelemiz, bu cinsiyetçi dili besleyen, koruyan ve kadınları siyasetten dışlamaya çalışan çürümüş düzene karşıdır.

Bu troller, hakaret etme cüretini kendilerinde buluyorsa, bu denli pervasızlaştırılmışlarsa bunun sebebi, kirli siyaset anlayışının onlara açtığı alandır.

Bu şahıs hakkında hukuki süreci başlatıyorum.

Zorbalığa asla boyun eğmeyeceğiz!'' mesajı vermişti.

