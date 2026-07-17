Son Mühür- Ahbap Derneği’ne yönelik genişletilen soruşturmada sular durulmuyor. Derneğin kurucusu Haluk Levent’in tutuklanmasının ardından dalga büyüdü ve operasyon Babala TV’nin kurucusu Oğuzhan Uğur’a kadar uzandı. Polis ekipleri, sabah saatlerinde düzenledikleri operasyonla aralarında Uğur’un da bulunduğu 7 kişiyi gözaltına aldı.

Babala TV hesabına gelen yabancı para MASAK’ı harekete geçirdi

Gözaltı dalgasının perde arkasındaki en önemli detaylardan biri, Oğuzhan Uğur’un sahibi olduğu Babala TV’nin banka hesaplarındaki hareketlilik oldu. Özel bir banka, kanalın hesabına yurt dışından aktarılan yüklü miktardaki dövizi fark edince durumu şüpheli buldu. Hızla harekete geçen banka yönetimi, durumu Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) bildirdi.

MASAK incelemesinin ardından derinleştirilen soruşturmada savcılık, aralarında Oğuzhan Uğur'un da yer aldığı yeni bir şüpheli listesi için düğmeye bastı.

7 isim gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonda Oğuzhan Uğur ile birlikte Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük ve Fatih Eke yakalanarak emniyete götürüldü.

Haklarında gözaltı kararı bulunan diğer 2 şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Suçlamalar ne?

Daha önce 18 kişinin tutuklandığı Ahbap Derneği soruşturmasında dosya kabarıyor. Soruşturmanın temelini "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiaları oluşturuyor.

Gözaltına alınma anları ortaya çıktı

Ekiplerin incelediği hesap hareketlerinde, toplanan bağışların mali profillerle uyuşmayan biçimde transfer edildiği öne sürülüyor. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki sorgu süreci devam ederken, Oğuzhan Uğur'un gözaltına alındığı anlar da ortaya çıktı.