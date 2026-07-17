Son Mühür- Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023'deki cumhurbaşkanı adaylığı sürecinin en etkili mitinglerinden birine imza attığı İzmir mitingi, Nafer Çapar'a ödenen para nedeniyle yeniden gündemde.

Parti içi iktidar yarışında Özgür Özel'e açık destek veren Şaban Sevinç, Kılıçdaroğlu'nun özel ofisinin kirasını ödeyen ve makam aracının masrafını karşılayan iş insanı Nafer Çapar'a yönelik iddialarını bu kez İzmir miting üzerinden sürdürdü.

İhale yapılmadan ona verilmiş...



Mitingin ihale yapılmadan Kılıçdaroğlu tarafından Nafer Çapar'a verildiğini hatırlatan Şaban Sevinç, bu konularda uzman bir arkadaşının verdiği bilgilerle miting için verildiği söylenen rakamın bugünkü değerle 85 milyon lira gibi çok yüksek bir rakam olduğuna işaret etti.

30 Nisan'daki mitingi mercek altına alan Sevinç,

''İzmir mitinginin hikayesine bakın. Şimdi benim de tanıdığım, iyi tanıdığım yıllardır tanıdğım bir arkadaşım İzmir mitingini üstlenmek için,

“ben yapayım organizasyonunu, ben daha ekonomik yapacağım” diye teklif vermek istemiş Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne.

İzmir mitinginin organizasyonunu ben üstleneceğim diye teklif vermek istemiş ve muhatap bulamamış. Koskoca Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde muhatap bulamamış.

Genel Merkez'de kimse dinlememiş...

Herkes demiş ki, ''ya ben ilgilenmiyorum, ya beni karıştırma, ya aman benden uzak dur.” Niye ya? Nafer Çapar yapıyor o işleri. Bunun üzerine bu arkadaş muhatap bulamayınca genel merkezde diyor ki gittim İzmir'e, mitingden 3 gün önce miting hazırlıklarını, o sahnenin hazırlanmasını, ışıkların, işte afişlerin, süslemelerin, binalara asılan süslemeler vesaire onların yerinde incelemesine gittim diyor. Diyor ki bakın Gündoğdu Meydanı'nda miting sahnesi kurulurken yanındaki kafeler var biliyorsunuz. O kafede iki gün oturdum. Her şeyi gözlemledim, izledim. İşi de biliyor bu arkadaşımız. Kendisi de çünkü o işleri yapan bir kişi.



Sahnenin LED ekranlarının ölçüsü, arkaya yapılan iskelenin kaç metrekare olduğu, vinçlerin sayısı, hani hoparlörlerin asıldığı böyle vinçler oluyor ya o büyük mitinglerde.

Gerideki vatandaşlar da duysun diye kalabalığın ortasına arkasına da böyle vinçlerle büyük hoparlörler asılıyor. Vinçlerin sayısı, ses sistemleri, binalara asılan brandalar. Her şeyi tespit ettim. Bütün malzemeleri hiç pazarlık etmeden, “İşte 10 tane vinç lazım. Kaç para vinç? İşte tanesi şu kadar. Tamam 10 tane vinci ver. Efendim bana şu kadar şu metrekarede afiş lazım. Kaç para? Toplam şu kadar. Efendim seslendirme ışık şu kadar. Şu kadar.

”Hiç pazarlık yapmadan bütün malzemeleri satın alsam, satın alsam o mitingde kullanılan bütün malzemeleri 3 milyon 200 bin lira tutuyor diyor. Unutmayın 3 milyon 200 bin lira. Bunun diyor, 300-400 bin lira da görünmeyen masrafı olur. Yani yüzde 10'luk da bir görünmeyen masraf olur.

Ben o mitingi 5 milyon TL'ye yapardım...



Nedir o? Yani ne bileyim hani orada efendim çalışan sahne kurulumu için çalışan işçilerin efendim yemeğiydi, içecekleri, suydu gibi hani görünmeyen masraflar olur. 3 milyon 200 bin lira malzemelerin alımı işte 300 bin lirada görünmeyen masraflar 3,5 milyon. Efendim 1,5 milyon lira da benim karım olsun ki yüzde 40 civarı 5 milyon lira eder ya. Ben o mitingi 5 milyon liraya yapabilirdim diyor.

Sonra miting yapılıyor. Bu arkadaşımız da CHP genel merkezinde bilinen, tanınan, piyasanın da bildiği yani basın piyasasında bildiği, siyasetçi piyasasında bildiği bir arkadaşımızdır. Mitingden bir hafta sonra genel merkezde bu işlere bakan, bu para ödeme işlerine bakan kişiye sormuş. “Ya İzmir mitingine kaç para ödediniz Nafer Çapar'a?” demiş ve Nafer 35 milyon liralık fatura kesti. Dün ödedik demiş.

5 milyon yerine 85 milyon TL...



Bakın 5 milyon lira ya başkasının yapabileceği İzmir mitingini Nafer Çapar yapıyor. 35 milyon lira fatura kesiyor. O günkü kurla dolar 19 küsur, 1.8 milyon dolar. Değerli izleyiciler, bugünkü kurdan dolar bugün 46-47 lira işte 47 efendim 85-80-85 8 milyon lira bir miting için Kemal Bey'in Nafer Çapar'ına veriliyor Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Oysa 5 milyon liraya yapılabilecek halde.

İşin uzmanı anlatıyor bunları...



İşin uzmanı anlatıyor bunu bana. Diyor ki yani sadece bu arkadaş değil böyle 3-4 gündür işte bir sürü yetkili arıyor beni partiden, milletvekillerinden, Kemal Bey'in çevresinden “ya Nafer Çapar'la efendim pazarlık yapılmazdı ya da onun üstlendiği işler için ihale filan açılmazdı” diyor. O “ben yapacağım” derdi ve yapardı. Sonra da faturayı yazardı “şu kadar” diye. Hiç sorgusuz sualsiz o fatura tak diye ödenirdi. İki gün içinde deniliyorlar.

Yani Sayın Kılıçdaroğlu Nafer Çapar'a Cumhuriyet Halk Partisi'nin kasasını ağzına kadar açmış. Nafer Çapar da aldıkça almış. Aldıkça almış'' değerlendirmesinde bulundu.



Çapar MHP'li Yıldız'ın malzemesini kullandı...



Nafer Çapar'ın mitinglerde kullanılacak yeterli malzemesi olmadığını savunan Şaban Sevinç,

''Deposunda öyle bir malzemeler yok arkadaşın. Taşeron kullanıyor. Kimden kullanıyor? Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin danışmanı Eyüp Yıldız'dan aldığı malzemeyi kullanıyor. Eyüp Yıldız da bu işleri yapar. O da seçim organizasyonları, sahne kurulumları, kurultaylar, canlı yayınlar vesaire.

Onun altyapısı sağlamdır. O yıllardır bu sektörün içinde önde gelen bir firmadır. Yıldızlar diye yanılmıyorsam bilinir. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli'nin danışmanının firmasından aldığı malzemelerle Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı mitinglerini düzenliyor arkadaş. Kemal Bey de bunu biliyor'' mesajı verdi.



Nafer Çapar'ı suçlamıyorum...



Şaban Sevinç,

''Nafer Çapar'ı da suçlamıyorum ben. Onu da söyleyeyim. Nafer Çapar'ı da suçlamıyorum. Dayı dediği Kemal Bey açmış kasaları. O da yapmış işlerini ve çok yüksek karlar elde etmiş.

Ya kimse, ona dur dememiş. Ne bu, dememiş kardeşim. Niye 5 milyonluk İzmir mitingini 35 milyon liraya yapıyorsun dememişler.

Yani hani bunu demeyenler de asıl sorgulanması gerekenler.

Nafer Çapar işi ayrı bir tartışma konusu'' ifadelerine yer verdi.

