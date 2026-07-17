Sağlık Bakanlığı farklı illerde görev yapmak isteyen sağlık personellerinin uzun süredir beklediği tayin sürecinin sonuna gelindiğini duyurdu. Ankara'daki Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen kura işlemiyle birlikte personelin atanacağı şehirler belirlendi. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak sonuçların hemen ardından personelin yeni görev yerlerindeki atama ve başlama takvimi işleyecek. Görev yeri değişikliği talebinde bulunan çalışanlar, Bakanlığın yapacağı yeni duyuruları anbean izliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN KURASI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Bakanlık, Haziran dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme kurasını 17 Temmuz günü saat 10.30'da çekti. Kura çekimi Bilkent Yerleşkesi'nde doğrudan noter huzurunda ve bilgisayar destekli sistem üzerinden yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun şekilde bitti. Bu işlemle birlikte yer değişikliği talebinde bulunan binlerce personelin atama durumu karara bağlandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI TAYİN SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ NEREDEN SORGULANIR?

Başvuru ve itiraz aşamalarını geçip kuraya katılan personelin gözü Sağlık Bakanlığı tarafından erişime açılacak sonuç ekranına çevrildi. Sağlık çalışanları kura sonuçlarını ve tayin isim listesini Bakanlığın yayımlayacağı resmi listeler üzerinden öğrenecek. Sonuçlar sisteme yüklendiğinde atama hakkı kazanan personelin bilgileri ve gidecekleri iller net bir şekilde görülecek.

ATAMA İŞLEMLERİ VE GÖREVE BAŞLAMA SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

İller arası yer değiştirme kurasında ismi çıkan personeller için kura sonucunun ilan edilmesiyle resmi atama süreci de fiilen başlıyor. Yeni şehirlerine gitmeye hazırlanan sağlık çalışanları, kura sonuçlarıyla birlikte atama işlemlerinin hangi takvim doğrultusunda ilerleyeceğini araştırıyor. Personelin görev başlama tarihleri ve izleyeceği yollar kurumun yayımlayacağı yeni duyurularla kesinlik kazanacak.