Son Mühür/ Beste Temel- Müzik dünyasında 2006 yılındaki "Yaz Geliyor" çıkışıyla sarsılmaz bir yer edinen ve bu yıl sanat hayatında 20. yılını deviren Betül Demir, Radyo Ege frekanslarında dinleyicileriyle buluştu. Son dönemin merakla beklenen yeni single çalışmasının hikayesini paylaşan ünlü sanatçı, programda adeta bir iç döküş gerçekleştirdi.

"Şarkıyı yazarken burnumun direği sızladı"

Yeni şarkısının tamamen kendi hayatından ve yaşanmışlıklarından doğduğunu belirten Betül Demir, eserin üretim sürecinde duygusal anlar yaşadığını itiraf etti:

"Şarkıyı nakarata kadar yazdım ama gerisi gelmedi. Müzisyen arkadaşlarım Erim ve Birol Ballı’yı eve, balkona davet ettim. Ben söyledim, Birol melodiyle eşlik etti, Erim ise sözleri tamamladı. Bu şarkı üçümüzün yalnızlığının bir yansıması. Şarkıyı yaparken hep ağladım, çünkü insana dair o kadar çok birikmişlik vardı ki... Bir arkadaşıma derdimi anlatır gibi söyledim. Kendi hikayenizi anlatırken burun direğiniz sızlıyor. Dinleyicilerden de Ağladığını hissedebiliyoruz şeklinde yorumlar alıyorum. Ben içimi döktüm, dilerim dinleyenler de kendi kıyılarına varır."

Sabahları kürek çekmeye gittiğini ve klipte de tamamen kendi hayatından kesitlerin yer aldığını ekleyen Demir, şarkının geceye ya da gündüze ait olmadığını, "zamansız bir hikaye" olduğunu vurguladı.

"Robot acı çekmez, yapay zekayla yapılan şarkı kalbe geçmez"

Müzik sektöründeki teknolojik dönüşüm ve yapay zeka (AI) kullanımı hakkında yöneltilen sorulara samimi ve net bir yanıt veren Demir, müziğin kalpten gelmesi gerektiğinin altını çizdi:

"Yapay zeka kalpten geçmiyor, o yüzden yapılan hiçbir şarkı kalıcı yerini bulamayacaktır. Düşünsenize robot aşk yaşamıyor, acı çekmiyor. Yapay zekayla hazırlanan demolara en fazla 10 saniye katlanabiliyorum, asla üzerinde duramıyorum çünkü insana geçmiyor, gerçek değil. Eskiden bir demonun hazırlanması en az bir hafta sürerdi, şimdi ise anında fikir üretebileceğiniz platformlar var. Yapay zekayı sadece süreci hızlandırmak ve bir referans noktası almak için, yani bir araç olarak kullanmalıyız."

Son dönemde bir saygı konserinde kendi sesi yerine yapay zeka desteği kullanan bir meslektaşına da atıfta bulunan Demir, "O arkadaşımızın zaten çok güzel bir sesi var, kendi sesiyle ve o anki duygusuyla söyleseydi gönüllere çok daha fazla taht kurardı, hiç gerek yok böyle şeylere" diyerek görüşünü belirtti.

"90'lar çalmıyorsa oradan çıkmak istiyoruz"

Sosyal medyadaki anlık tüketim hızına da değinen başarılı sanatçı, bir şarkının sosyal mecralarda popüler olmasının onu doğrudan star yapmadığını ifade etti. Müziğin kalıcılığının radyolar ve konserler sayesinde mühürlendiğini söyleyen Demir, "Bugün bir kulübe gittiğimizde bile hala 90'lar çalmıyorsa oradan çıkmak istiyoruz. Çünkü o dönemin şarkılarında bir gerçeklik var ve yeni nesil de bu dönemi yaşatmak istiyor" dedi.

Kariyerinde imza attığı cover projelerine de değinen sanatçı, Mustafa Ceceli ile birlikte yaptıkları "Dokunmak İstiyorum" çalışmasının Türkiye'deki cover rüzgarını başlatan en iyi işlerden biri olduğunu hatırlattı. Barış Manço ve Cem Karaca gibi efsanelerin eserlerini yeniden yorumladığı "Retro 1" albümüne dair ise, "Dönence gibi bir şarkıyı bugüne uyarlamak her yiğidin harcı değildir. O dönemi, sanatçıların ideolojilerini çok iyi anlamak gerekir. Eski şarkıları birebir kopyalamayı ise etik ve doğru bulmuyorum" şeklinde konuştu.

İzmir’e konser müjdesi

Programın kapanışına doğru Ege bölgesine olan sevgisini dile getiren Betül Demir, uzun süredir İzmir’de konser vermediğini belirterek, "İzmir ve tüm Ege benim için bambaşka, çok özel. İzmir'de uzun yıllardır konser vermedim, orada dinleyicilerimle buluşmayı çok istiyorum. Bunun için 'neler mümkün' diyelim" diyerek İzmirli hayranlarına yeşil ışık yaktı.

Program, Betül Demir’in canlı performansla seslendirdiği şarkıyla duygu dolu bir şekilde sona erdi.