Son Mühür - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Büyük Birlik Partisi'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Hakimliğe tutuklama talebiyle sevk edilen 27 şüpheliden 19'u tutuklanırken, 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Operasyon başlatıldı

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, İHA Muhabiri İsmail Güneş ve Mustafa Kaya İstektepe'nin yaşamını yitirdiği 25 Mart 2009'daki helikopter kazasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme kaydedildi.

Soruşturma kapsamında Ankara merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Başsavcılık, "Silahlı Terör Örgütü Kurmak, Yönetmek ve Üye Olmak" ile "Tasarlayarak Kasten Adam Öldürme" suçlarına ilişkin haklarında somut deliller bulunduğu değerlendirilen 29 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını açıkladı.

27 kişi gözaltına alındı

Operasyonlar kapsamında Ahmet Turhan, Bekir Cerikci, Cemal Şahin, Ebubekir S. Yüksekkaya, Sedat Kılıçaslan, Dursun Özmen, Nedim Bakırhan, Ersöz Sağlam, Nusret Memiş, Ferudun Seren, Gülseren Özişik, Halil İbrahim Açan, Hikmet Tanıl, Recep Ercan, İsmail Kaya, Kerem Mumcuoğlu, Mehmet Çağlar, Mehmet Sevdim, Melike Sinem Uçum, Suat Kaplan, Fatih Bengi, Tezcan Kaymaz, Ali Armağan, Kenan Köksal ve Şerife Armağan yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında, daha önce aynı soruşturma dosyasında "evrakta sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanan eski emniyet amiri Dursun Özmen'in de bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında, helikopter enkazındaki GPS cihazlarını sökerken görüntülenen ve FETÖ'nün askeri yapılanmasına ilişkin davada hüküm giyen Davut Uçum ile Aydın Özsıcak'ın cezaevinde bulunduğu ifade edildi.

Öte yandan, şüpheliler arasında yer alan Nihat Biçer ve İrfan Yavuz'un yurt dışında oldukları belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, firari durumdaki iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

FETÖ bağlantısına ilişkin yeni bulgular

Adalet Bakanlığı, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, daha önce Kahramanmaraş, Malatya ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyaların yeniden ele alındığını duyurdu.

Açıklamada, olay günü bölgede uçuş gerçekleştiren askeri jet pilotları, askeri kaza kırım ekibinde görev alan personel, olay yerinde inceleme yapan sivil kaza kırım ekibi ile koordinat belirleme çalışmalarında görevli emniyet personeline yönelik kapsamlı değerlendirmeler yapıldığı belirtildi. İncelemeler sonucunda, söz konusu şüphelilerin FETÖ faaliyetleri kapsamında "tasarlayarak kasten öldürme" suçunu işlediklerine dair kuvvetli şüphe oluşturan somut delillerin elde edildiği ifade edildi.

Silahlar bulundu

Operasyon kapsamında şüphelilere ait adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 20 ruhsatsız tabanca, farklı çaplarda 2 bin 507 fişek, 35 şarjör ile 2 av tüfeği ele geçirildi.

Adalet Bakanlığı, soruşturmanın olayın tüm yönleriyle aydınlatılması, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluluğu bulunan kişilerin adalet önünde hesap vermesinin sağlanması amacıyla büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.

Tutuklandılar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, büyük bölümü asker kökenli olan ve tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilen 27 şüpheliden 19'u hakkında tutuklama kararı verildi. Geriye kalan 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.