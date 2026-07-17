Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bağlı profesyonel liglerde görev yapan 19 kulüp yöneticisi yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, emniyet güçleri tarafından İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

“Fair Play Üyesi Bülent Tuncay, Son Mühür’e konuştu”

Spor kulüplerinden yöneticilik görevinde bulundukları dönemde kendi takımlarının aleyhine sonuçlanabilecek bahisler oynadığı, gol bahislerine (alt-üst gibi) katıldığı ve futbolculara yönelik özel bahis seçeneklerini tercih ettiği öne sürülen isimler açıklandı. Süper Lig takımlarının yöneticileri ile Anadolu takımlarında yer alan yöneticiler listede yer alıyor. Türk futbolu bahis ve şike skandalıyla çalkanıyor. Spor yazarı, akademisyen ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Üyesi Bülent Tuncay, Son Mühür’e özel açıklamalarda bulunarak sürece dair görüşlerini ve düşüncelerini aktardı.

“Operasyonlar yöneticilere sıçradı”

Usta spor yazarı ve akademisyen Bülent Tuncay, “Çok büyük bir operasyon oldu. Geçen sezon bahisle başlamıştı arkasından şike boyutu ortaya çıktı. Yönetici, antrenör, futbolcu, masör ve sporun paydaşları etkilendi… Kulüp başkanları ve yöneticiler hapiste yattı. Çok ağır ve uzun bir süreç olduğu için Süper Lig yöneticileri de hapis cezası aldı. Futbolcuların ve hakem camiasının çoğunluğu kupon yaptı ama işin yönetici kısmı zayıf kaldı. Geçmiş dönemde yöneticilik yapan bazı isimler defalarca bahis oynamışlar. Dört büyükler içerisinde yer alan iki kulüpte yöneticiler var. Galatasaray’dan 1, Beşiktaş’tan ise 3 yönetici var. Maçın sonucunu etki eden bahis oynamışlar. Liste uzun ve kabarık görünüyor. 17 takımın temsilcilerinin yanında Anadolu takımları dikkat çekiyor. Kupon ve bahis oynama noktasında yöneticilerin bu işe kendilerini kaptırdığını görüyoruz” diye konuştu.

“Futbolda bahis ve şike dosyası kapanmadı”

Türk futbolunda bahis ve şike dosyasının kapanmadığını belirten spor yazarı Bülent Tuncay, “20’li yaşlardaki sporculardan önemli yöneticilere kadar çoğu kişi bu sürece dahil oldu. Yasak alana girenler radara takıldı… Sporun ruhuna ve ahlakına aykırı olan bu durumu kınıyorum. Bu operasyon bize şunu gösterdi ki; futbolda bahis ve şike dosyası henüz kapanmadı. Yöneticilerin devreye girmesi bahis olayını şikeye çeviriyor. Bunun faturası kulüp yöneticilerini yansıyabilir. TFF’nin spor kulüplerine ve yöneticilerine ağır yaptırımlar uygulaması gerekiyor ki bir daha bu tarz olaylar yaşanmasın. Adli bir süreç olduğu için savcılık yönetiyor. TFF, savcılıktan gelen ifadeler doğrultusunda kararlar alacak. Bu kararların kulüplere yansıtacaktır” şeklinde konuştu.

“Devletin radarından kaçamazsın”

Devletin kayıtlarında ve raporlarında bahis oynayanların yer aldığını belirten gazeteci Tuncay, “Spor camiasında birçok insan bahis şike olaylarında kendi adına kupon yapmıyordu ama bu sefer bu operasyonda kendileri oynadı. Mert Hakan Yandaş kendi adına oynamadığı halde radara girerek Masak raporlarına çıktı. Futbolcu geçtiğimiz günlerde çıktı. Bu durumda hiçbir şekilde kaçamazsınız. Devletin kayıtlarında ve raporlarında yer alır” dedi.

“Dünya Kupası’ndan önce önemli mesaj”

Dünya Kupası'ndan önce operasyonlara dair önemli bir mesaj verildiğini ifade eden spor yazarı Bülent Tuncay, “Operasyonun Dünya Kupası’ndan sonra olacağı bekleniyordu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Dünya Kupası’ndan önceki açıklamalarında yeni bir operasyonun gelmesini bekliyorduk. Adalet beklenmez deniliyordu ama bu sürecin devamı gelecektir. Esas soru burada şu; operasyon bitti mi? Yoksa operasyonların devamı gelecek mi? Mert Hakan Yandaş örneği gibi başkasın adına bahis oynayanlar takibe alınacak mı? Bu işin devamı nereye gidecek? Bu ip çekildi. TFF, elindeki verilere göre radikal davrandı. Hukuki ve adli süreç farklı yönlere evirilecektir” ifadelerini kullandı.

“TFF’den yöneticilere sert ve caydırıcı cezalar”

TFF'den spor kulüplerinin yöneticilerine sert ve caydırıcı cezalar gelebileceğini vurgulayan spor yazarı Bülent Tuncay, "Bu bir kırılma… Kırılma içerisinde neler olacak zamanla göreceğiz. Bir iki ay içerisinde Süper Lig başlamadan yeni bir operasyon olmazsa eğer bu dosyanın kapandığını düşünürüm. Bahis-şike dosyasının devamı gelebilir. Bunların hepsini gözlemleyeceğiz. Spor insanlarının bahis ve şike olaylarında yer alması sporseverleri manipüle ediyor. Bunlar hiçbir şekilde kabul edilemez. Kirli futbolumuzun arınması gerekiyor. Futbolun kirlendiğini görüyoruz. Spor kulüplerinin kendi iç temizliğini yaparak iç disiplini sağlaması gerekiyor. Spor yöneticilerine TFF’den sert ve caydırıcı uygulamaların gelmesi lazım… Lig’den düşürülme, puan silme gibi ağır cezalar önümüzdeki günlerde spor kulüplerine gelebilir” diye sözlerini sonlandırdı.