Galatasaray Spor Kulübünde geçmiş dönemde yöneticilik de yapan usta isim, bir süredir İzmir'de sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Ölüm haberini, Üstel'in köşe yazarlığı yaptığı Star gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Acı gelişmenin ardından, önemli edebi eserleri Türkçeye kazandıran ve unutulmaz televizyon programlarına imza atan yazarın yaşam öyküsü okurları tarafından araştırılmaya başlandı.

AZİZ ÜSTEL NEDEN ÖLDÜ?

80 yaşındaki deneyimli gazeteci İzmir'de bir hastanede bir süredir tedavi altındaydı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Üstel, çoklu organ yetmezliği sebebiyle yaşama veda etti. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, vefat haberini şu ifadelerle paylaştı: "Star Yazar Ailesi'nin çok değerli üyesi Aziz Üstel ağabey bugün İzmir'de vefat etti. Eğilip bükülmedi, inandığı gibi yazdı söyledi. Allah rahmet eylesin. Sevenlerinin başı sağ olsun"

AZİZ ÜSTEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

1948 yılında doğan Aziz Üstel, yükseköğrenimini Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamladı. Kaliforniya Üniversitesinde yayıncılık ve uluslararası ilişkiler eğitimi alan Üstel, yurda döndükten sonra çevirmenlik mesleğine yöneldi. Anthony Burgess'in dünyaca ünlü eseri Otomatik Portakal başta olmak üzere edebiyat dünyasında yer edinen çok sayıda kitabı Türkçeye çevirdi.

AZİZ ÜSTEL HANGİ KANALDA VE GAZETELERDE ÇALIŞTI?

Basın dünyasına Tercüman ve Günaydın gazetelerinde adım atan Üstel, kariyeri boyunca medya sektörünün farklı alanlarında görev aldı. TRT ekranlarında yayınlanan çeşitli yapımların çevirmenliğini üstlendi. Televizyonların sevilen formatlarından "Gecenin Konukları" programının hem yapımcılığını hem de sunuculuğunu yaptı. Dizi yazarlığı ve spor yayıncılığı gibi alanlarda da eserler üreten deneyimli isim, son yıllarda Star gazetesinde köşe yazıları kaleme alıyordu.