Son Mühür / Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) mahkemenin verdiği ‘mutlak butlan’ kararının ardından genel başkanlık görevi geri alınan Özgür Özel, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmasında CHP Grup odasına veda ederek yeni parti kurulacağını duyurdu. 83 milletvekiliyle birlikte CHP’den istifa ederek yeni partiye geçeceklerini dile getiren Özel’in ardından partililer de harekete geçti. İzmir’de CHP’den istifa ettiğini duyuran isimler netleşmeye başladı.

“Temsil edilmesini arzu ettiğim değerlerle örtüşmüyor”

CHP Kemalpaşa Meclis üyesi Musa Eroğlu, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Eroğlu, “Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş, partimizin temel ilkelerine ve Cumhuriyet değerlerine bağlı bir üye olarak, büyük bir üzüntü içerisinde bu açıklamayı yapma gereği duydum. Mutlak butlan kararının ardından, partimizin içinde bulunduğu yönetim anlayışının ve gelinen sürecin, benim siyasi duruşum ve temsil edilmesini arzu ettiğim değerlerle artık örtüşmediğine inanıyorum. Bu nedenle, Cumhuriyet Halk Partisi Kemalpaşa İlçe Örgütü üyeliğimden istifa etme kararı aldığımı kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Bu karar; herhangi bir kişiye duyduğum kırgınlıktan değil, tamamen kendi vicdani kanaatim ve siyasi değerlendirmem sonucunda alınmıştır. Bugüne kadar aynı dava uğruna omuz omuza mücadele ettiğim tüm yol arkadaşlarıma, ilçe örgütümüzde görev yapan emekçilere ve bana destek veren herkese teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerine olan bağlılığım dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir. Siyasi hayatım boyunca temel önceliğim; ülkemizin birlik ve beraberliği, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve milletimizin menfaatleri olmaya devam edecektir” dedi.

“Kırgınlık değil, duruşun ifadesi”

“İstifam, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş değerli üyelerimize karşı bir kırgınlık değil; mevcut yönetim anlayışına yönelik bir duruşun ifadesidir” sözleriyle devam eden Eroğlu, “Bundan sonraki siyasi yolculuğumda, demokrasiye, değişime ve halkın iradesine olan inancımla Özgür Özel'in yanında mücadele etmeye devam edeceğim. Bugüne kadar birlikte yol yürüdüğüm tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.