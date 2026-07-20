Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’in Kemalpaşa ilçesine bağlı Yukarı Kızılca Mahallesi’nde yurttaşların 3 yıl önce direnerek durdurduğu çinko ve kurlun madeni projesi bir kez daha gündeme geldi. Köylüler bir kez daha madene hayır direnişi başlattı. Yukarıkızılca’nın yanı sıra, Aşağıkızılca ve Örnekköy mevkilerini de kapsayan ormanlık, 1. Derece doğal ve arkeolojik sit alanında Volcan Metal Madencilik Sanayi A.Ş. tarafından kurulması planlanan maden ocağına karşı bölge halkı, çevre örgütleri, siyasi parti ve STK temsilcileri köy meydanından bir almaya geliyor.

Kamuoyunda dikkat çeken direnişe dair, Yukarıkızılca Mahallesi Muhtarı Kemal Aktaş bilgi verdi.

“Durdurmaya çalıştık, ama yine de durmadılar”

Maden çalışmalarının daha önce durduğunu sandıklarını ancak durmadığını öğrendiklerini ifade eden Aktaş, “Bu maden çok eski bir maden. Osmanlı döneminden kalmış, Fransızlar açmış sonra kapanmış. O zaman dilimlerinde projeyi sahiplenen yokmuş o nedenle kapanmış. 2022 yılında köylüler de projede çalışıyor. Daha sonra çinko ve kurşun madenciliğin anlamını kavradıktan sonra karşı çıkmaya başladık. İmza kampanyası başlattık. Daha önce durduğunu zannettik ama durmamış. 2024 yılında muhtar oldum. Bu olay, proje tekrar gündeme geldi, 1 yıl boyunca durdurmaya çalıştık. Ama yine de durmadılar. Maden projesi için yollar yapıldı. Ama bu yol yapıldıktan sonra maden yeri dediğimiz yerde, Yukarı Kızılca’nın su havzasına maden karışacak. Bütün korkumuz bu, bu yüzden karşıyız” diye konuştu.

“Ağır metal olduğunu yeni öğrendik”

Projenin etkisinin yeni anlaşıldığını öne süren Muhtar Aktaş, “Maden projesi 2020 yılında başladı. Maden projesi başladığında, bize etkisini bilmiyorduk. Madende kurşun ve çinko kullanılıyor. Ağır metal olduğunu yeni öğrendik. Bilmediğimiz için madende çalışılmış ama durumun ciddiyeti yeni fark edildi. Maden projesinin temsilcileri, çinko ve kurşunun suya karıştırmayacaklarını söyledi. Ancak mahalleli inanmadı, tepkiliyiz” dedi.

“Her şeyi kaybediyoruz”

Mahallenin tek bir su kaynağı olduğunu aktaran Muhtar Aktaş, “ İZSU’ya, Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü’ne su havzasından kaynaklanan sorundan dolayı 2 tane dilekçe verdik. İZSU’dan geldiler baktılar şuanda çalışmaları var. Yukarı Kızılca’nın tek su kaynağı var, sondaj kuyusu var o da takviye olarak kullanılıyor ve yeterli değil. Farklı bir su kaynağı bulamayız. Mahalleli bu duruma tepkili. Suyumuz, doğamız, toprağımız gidiyor. Biz her şeyi kaybediyoruz” şeklinde konuştu.