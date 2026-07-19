CHP'ye yönelik verilen mutlak butlan kararının yankıları sürmeye devam ederken, her geçen gün yeni gelişmeler de gündeme geliyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi tarafından Çağatay Güç CHP İzmir İl Başkanlığı görevinden alınırken, yerine ise Utku Gümrükçü atandı. Göreve gelmesinin ardından saha çalışmalarına devam eden Gümrükçü'nün bu kez adresi Kemalpaşa oldu. Gümrükçü, Kemalpaşa Yukarıkızılca’da “Madene Hayır” eylemi ve basın açıklamasına katılım gösterdi.

"Doğayı ve yaşamı birlikte savunmaya devam edeceğiz!"

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, "İl Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte, Kemalpaşa Yukarıkızılca’da yaşam alanlarını, çam ormanlarını ve içme suyu kaynaklarını tehdit eden çinko ve kurşun madeni projesine karşı düzenlenen “Madene Hayır” eylemi ve basın açıklamasına katılarak hemşehrilerimizin haklı mücadelesine destek verdik.

Doğayı, suyu, toprağı ve yaşamı savunmak; gelecek kuşaklara karşı hepimizin ortak sorumluluğudur.

Yukarıkızılca halkı bu haklı mücadeleyi kazanıncaya kadar yanlarında olmaya, doğayı ve yaşamı birlikte savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.