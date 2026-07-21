Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir - Gündem Masası programının yeni bölümünde, geçtiğimiz haftalarda Son Mühür’ün ortaya çıkardığı Kemalpaşa Belediyesi’ndeki yemek ihalesi ile Klemsan firmasının tarım arazisinde yürüttüğü inşaat faaliyetleri yeniden ele alındı. Çölmekçi, iki hafta önce yayınlanan programın ardından yaşanan gelişmeleri ve muhataplarıyla yaptığı telefon trafiğini izleyicilerle paylaştı.

Usta gazeteci Çölmekçi yemek firmasının sahibinin eşiyle konuştu

İki hafta önceki yayında yemek ihalesinin kazanan firmanın doğrudan temin yöntemiyle alınıp alınmadığını ve firma sahibinin başkanla akrabalık bağının bulunup bulunmadığını gündeme getiren Hasan Çölmekçi, haberin ardından kendisini firma sahibinin eşinin aradığını belirtti:

"Önce yemek firmasının sahibinin eşi aradı beni ve dedi ki, ‘’Tekzip etmek istiyorum’’ bende dedim ki ’’Neden yalan mı var haberde? Kazanmadınız mı ihaleyi?’’ dedi ki ‘’Evet’’ ‘’Peki bunun bir kısmını doğrudan teminle mi kazandınız?’’ , ‘’Kazandım’’ dedi. Peki ‘’akrabanız mı?’’ ve ‘’akarabam’’ dedi. Dedim ‘’peki bu haberin neresi yanlış?’’ İşte dedi ki, ‘’adım geçiyor, cevap hakkım var…’’ falan filan. ‘’Tekzip edeceğim’’ dedi, tabiki bu da hakkınız… Buyrun mahkemeler açıkHerkese… Tekzip de ederbilirsin ama yanlışı nerede bu haberin? Üstelik de dedim ki ben bu soruları size değil başkana sordum."

Yemek ihalesi iddialarının ardından Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen de Çölmekçi'yi arayarak süreç hakkında bilgi verdi. Başkan Türkmen, yapılan işlemlerin şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü ifade etti. Çölmekçi, yapılan ilk görüşmeyi şu ifadelerle dile getirdi:

"Belediye başkanı Türkmen de bu görüşmeden sonra beni aradı. Kendisi bu konuları anlattı ve dedi ki: ‘’Biz Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na açık bir şekilde, bunu açıkladık. Bunun üzerinden biz ihale yaptık…’’ dedi."

Son Mühür’ün gündeme taşıdığı bir diğer önemli konu ise Kemalpaşa'da faaliyet gösteren köklü kuruluşlardan Klemsan’ın, mevcut fabrikasının arkasında yer alan tarım arazisine ek bina inşa etmesiydi. İddiaları doğrudan başkana yönelttiğini belirten Çölmekçi, yayından hemen önceki diyaloğu aktardı:

"Bunun ardından da İzmir’deki bir fabrikanın ek bina olarak arkasındaki tarım arazisine inşaat yaptığı yönünde bir iddia vardı. Onu da sorduk. Yayına girmeden önce aradı hatta… ‘’Biz ruhsatı vermedik’’ dedi. Ben de dedim ki ‘’Bir bakın başkanım, sizinkiler verildiğini söylüyor, bir sorun… Bir de tarım arazisi burası… Eğer verdiyseniz, bir tarım arazisine nasıl ruhsat verirsiniz’’ . Başkan da şöyle cevap verdi ‘’Bir bakıp size döneceğim…’’

Çölmekçi canlı yayında tek tek sordu, Başkan Türkmen cevapladı

Gündem Masası programının canlı yayınında usta gazeteci Hasan Çölmekçi, Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen’i telefonla arayarak hem tarım arazisindeki inşaat iznini hem de yemek ihalesi sürecini sordu.

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde yer alan Klemsan firmasının tarım arazisinde yürüttüğü inşaatla ilgili "Tarım arazisine ruhsatı siz mi verdiniz?" sorusunu yanıtlayan Türkmen, ruhsatın geçmiş dönemde verildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

‘’Ruhsat 2017’de benden 2 önceki yönetim tarafından verilmiş. Aynı dönemde imar barışı alınmış. Önceki alınan ruhsatla bu ek inşaat yapıyolardır.’’

Gündemdeki yemek ihalesine ilişkin 'doğrudan temin' yöntemi ve akrabalık iddialarına da açıklık getiren Başkan Türkmen, sürecin yasal çerçevede ilerlediğini vurgulayarak şöyle konuştu:

‘’Doğudan teminle alındı benim dönemimde, ama 2024 yılında geldiğimiz zaman alınmış bir şey olabilir. Çünkü onlarla bir anlaşmamış vardı ve anlaşmayı uzatana kadar doğrudan teminle verilmiş olabilir. O ihale de Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda yapıldı ve herkesle paylaşıldı. Firmanın sahibi de Kemalpaşalı ama benim akrabam değil. Zaten belediye başkanın birinci, ikinci ve üçüncü derece yakınları belediyeden bir şey alamaz.’’

Yayın esnasında Kemalpaşa Yukarıkızılca mahallesinde kurulması planlanan maden ocağı projesine de değinildi. Bölge halkının ve çevre örgütlerinin tepkisini çeken maden projesine karşı yerel yönetimin tutumunu açıklayan Türkmen, mücadeleye devam edeceklerini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

‘’Bu hafta sonu oradaydık. Madene hayır mitingi yaptık. İzin olayı benlik değil ama biz sonuna kadar karşı çıkacağız. Oradaki doğayı gördüğünüzde kıymak mümkün değil çünkü. Hukuk yoluyla haklarımızı arayacağız.’’