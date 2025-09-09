Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezi önünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) aldığı kararların seçim hukukunun gereği olduğunu belirten Özel, “Bu işi bilen herkesin kabullendiği kararlar bunlar.

Sorun, CHP’nin birinci parti olmasında ve gücünü her geçen gün artırmasında. Baş edemedikleri için baş eğdirmeye, kayyum atamaya çalışıyorlar” dedi.

“İstanbul İl Örgütü’nün başarısı ortada”

Özel, İstanbul İl Örgütü’nün çalışmalarıyla dikkat çektiğini ifade ederek, “İstanbul İl Başkanı ve yönetiminin başarısı ortada.

Askeri Hukuk Mahkemesi’nden çıkan bir tedbir kararıyla siyasete darbe yapılmaya çalışılıyor. Buna karşı her türlü mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Taksim’deki kalabalığa vurgu

Özel, Taksim’de düzenlenen çelenk bırakma törenine yoğun katılım olduğunu hatırlatarak, “Biz 35 kişiyle hazırlık yaptık ama köşeyi döndüğümüzde binlerce yurttaş vardı. Önemli olan hangi 5 bin kişinin arkanızda olduğudur. Biz çelengimizi halkla birlikte koyduk” ifadelerini kullandı.

“CHP’nin moral ve motivasyonu üst düzeyde”

Cumhuriyet’in ve partinin kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını dile getiren Özel, “Biz öyle zorluklar aştık ki, böyle bir hukuk darbesiyle teslim olmayız.

CHP’nin moral ve motivasyonu yüksek, karşı taraf ise panikte. Saldırganlıkları da bundan kaynaklanıyor” şeklinde konuştu.

“Anayasa Mahkemesi kararına uymayan sensin”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine sonrası yaptığı açıklamalara da tepki gösteren Özel, “Hukuk kararlarını tanımıyorum demek, hukuk devletini kapatmak demektir.

Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayan sensin. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamayan da sensin” dedi.

“İl Başkanım Özgür Çelik yanımdadır”

Kayyum atamalarına karşı net tavırlarını yineleyen Özel, “Ben Askeri Hukuk Mahkemesi’nin kayyum kararını tanımıyorum. İl başkanım Özgür Çelik’tir, partimizi onunla birlikte yönetiyoruz” diye konuştu.

“Demokrasi tepki ve protesto rejimidir”

Sokak tartışmalarına da değinen Özel, “Ben kimseyi sokağa davet etmedim. Gerekirse çağrımızı yaparız ama bu günü doğru bulmuyoruz.

Demokrasi tepki ve protesto rejimidir, bu hakkı kullanmaktan geri durmayız. Ancak bir polisin burnu kanamasın diye verdiğimiz emeği en yakınımdakiler biliyor” ifadelerini kullandı.

“CHP’yi Türkiye İzliyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Özgür Özel’i gören kanal değiştiriyor” sözlerine de yanıt veren CHP lideri, “Somera verilerine göre çıktığımız yayınlar reyting rekorları kırıyor. Türkiye kimin izleneceğine çoktan karar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bizi izlediğini biliyoruz” dedi.