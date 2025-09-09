Son Mühür- İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’da Hamas liderlerini hedef alan hava saldırısı bölgedeki dengeleri sarstı. Yerleşim alanına düzenlenen operasyonda Hamas mensuplarının yanı sıra Katar güvenlik görevlilerinin de yaşamını yitirdiği bildirildi.

"Talihsiz"

Beyaz Saray Sözcüsü, ABD Başkanı Donald Trump’ın saldırı nedeniyle “üzgün” olduğunu aktararak olayın “talihsiz” bir gelişme olduğunu vurguladı.

Sözcü, “Başkan Trump, Katar’ı güçlü bir müttefik olarak görüyor ve böyle bir olayın tekrarlanmaması için güvence verdi” dedi.

Reuters’ın haberine göre, Trump saldırıdan önce en üst düzey danışmanlarından birini Katar yönetimini uyarmakla görevlendirdi. Böylece İsrail’in operasyonu başlamadan önce Doha yönetimine bilgi verildiği ifade edildi.

Washington’un tepkisi, hem İsrail ile ilişkileri hem de Katar’la stratejik ortaklığı koruma çabasının bir parçası olarak yorumlanıyor.

Öte yandan, Doha’daki saldırı uluslararası kamuoyunda da endişe yarattı. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’ye yönelik destek mesajları birçok ülkeden gelirken, saldırının bölgedeki gerilimi daha da artırabileceği değerlendiriliyor.