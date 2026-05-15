Son Mühür/ Emine Kulak- Atakan Başpehlivan- Bornova Belediyesi tarafından hayata geçirilen, Türkiye’nin en büyük kent bostanlarından biri olarak gösterilen Doğanlar Mahallesi’ndeki Kent Bostanı hizmete açıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılımıyla gerçekleşen açılışa, Belediye Başkanı Ömer Eşki ev sahipliği yaptı.

Eşki: Rotamız sadece ve sadece iktidardır

3 temel hedeflerinden bahseden Eşki, “ Göreve geldiğimiz günden beri 3 temel alanda büyük dönüşümler hedefledik. Dijital, kentsel, yeşil dönüşüm. Kentsel dönüşümde Çağdaş bir kentin ihtiyaçlarını belediye eliyle hayata geçirmekti Dijital dönüşüm insanlığın en büyük evrimi olan teknolojiye hakim olup yönlendirme hedefi. Yeşil dönüşüm doğayla birlikte hareket edip, su, karbon ayak izlerimizi küçültüp, tüketimin yerine yenilebilir enerjiyi hayata koymaktı. Bornova’nın bağrından bir genel başkan çıktığı için Bornova’nın öncü olmasınıİ hedefledik ve bir simge seçtik. Bu alanlarda adım atmak isteyen tüm belediyelere örnek olması için kutup yıldızını motto olarak seçtik. Rotamız sadece ve sadece iktidardır” dedi.

Ferdi Zeyrek Dershanesi açılacak, Özel’e davet

Yakın zamanda bir açılış daha olacağını söyleyen Eşki, “Biz belediyeciliğimizde bilim, kadın ve gençlik üzerine bütün çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Dijital ikiz projesini açmak istiyorduk, yetişmedi. Kadınların en büyük problemi öldürülüyor olması. Hukuksal haklar olması için Baro ile anlaşma imzaladık. İlerleyen günlerde ise Türkiye’nin en büyük ekolojik kreşinin temelini atacağız. Burada İsrail tohumlarıyla değil Türk tohumlarla üretim yapılıyor. Üretilen ürünler pazardan alışveriş yapılırmış gibi alışveriş yapılıyor. Buraya TÜİK’i sokmuyoruz. Gençliğin en büyük problemi uyuşturucu. Uyuşturucu ile mücadele başlattık. Oyuncak kütüphaneleri açtık, spor yapılması için kompleks ve sahaların yenilenmesini başlattık. Artık Bornova’da spor ve antrenman sorunu kalmayacak. Yakında Bornova Merkez’de açacağımız Ferdi Zeyrek Dershanemize de başta Genel Başkanımızı ve tüm vatandaşları davet ediyoruz. Biz kırmızı yelekliler, Bastığımız toprağa bereket, elimizi uzattığımız sofralara bolluk getiririz” diye konuştu.

Tugay: Hayal ettiğimiz İzmir bu şekilde

CHP’li belediyelerin sadece alt yapı ve bina yapan kurum olmadığını söyleyen İzBB Başkanı Cemil Tugay, “ Kent bostanı alanındayız. İlçe belediyelerimizle dayanışma içinde ve hep birlikte, güç birliği içinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Bir ilçedeki eksiklik bütün ilde yayılır. Bugün buradayız ve bu proje sosyal demokrat belediyeciliğin en güzel örneklerindendir. En fazla kent bostanı olan Bornova Belediyesi. Bu bölgede yaşayan kadınlar faydalanıyor. 785 kadın yurttaşımız kent bostanlarından faydalanıyor. Kentin gıda desteğini sağlaması için ciddiye alınması gereken projedir. Bostanın tüm giderleri Bornova Belediyesi tarafından karşılanıyor. Kimyasaldan uzak üretim gerçekleşiyor. Hayal ettiğimiz İzmir bu şekilde. Üreten, paylaşan… Bugün CHP’li belediyeler olarak bizler alt yapı, bina inşa eden kurumlar değiliz. Her alana dokunan ve temsil eden bir anlayışı benimsiyoruz. Hiç kimseyi geride bırakmadan, geride bırakmadan, görmezden gelmeden çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.