İzmir bugün Türkiye’nin teknolojik bağımsızlık vizyonuna katkı sağlayacak büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Ege Üniversitesi'nde gerçekleşen "7. İzmir Genç Mimar ve Mühendisler Zirvesi", "Yerli ve Milli" duruşu bir hayat felsefesi haline getirme hedefiyle düzenlendi. Sektörün önde gelen isimlerinin bir araya geldiği bu etkinlikte Rektör Prof. Dr. Alcı, "Geleceğimizi gençler inşa edecek" diyerek tam bağımsızlık vizyonunun odağına mühendis adaylarını koydu.

Katılım yoğundu!

Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezinde gerçekleştirilen zirveye; Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydoğan Savran, Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) İzmir Şube Başkanı Muhammed Yılmaz, MMG Teşkilat Başkanı Selami Keskin, Genç Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) İzmir Şube Başkanı Doğan Ergün, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Rektör Alcı açılış konuşmasında "Bu zirvenin yedincisi düzenleniyor; bu gerçekten sevindirici bir durum. Bizler gençleri önemsiyor, onlara değer veriyor ve her fırsatta destekliyoruz. Çünkü biliyoruz ki geleceğimizi gençler inşa edecek.

Bugün savunma sanayiinde çalışanların yaş ortalamasının 30 civarında olması, bu durumun en somut ve ciddi göstergelerinden biridir. Gençlerimize kariyer yolculuklarında eşlik etmeyi, onlara rehberlik etmeyi ve destek olmayı amaçlıyoruz.

Gençlerimizi sektörle, savunma sanayiiyle ve piyasadaki önemli paydaşlarla buluşturarak onlara yeni ufuklar açmak istiyoruz. Gençlerimizin bu konudaki merakı ve azmi sayesinde bu çalışmalar başarıyla yürütülmektedir. Hep birlikte daha iyi noktalara ulaşacağız" dedi.

"Dünya artık sadece bilenlerin değil..."

MMG İzmir Şube Başkanı Muhammed Yılmaz konuşmasında cesarete vurgu yaparak şu ifadelerde bulundu:

"Zamanın ne kadar hızlı aktığını, özellikle siz gençlerin enerjisine baktığımda daha iyi anlıyorum. Bizler de bir zamanlar sizler gibi bu sıralarda oturuyor, benzer hayaller kuruyorduk. Bugün ise eğitimlerimizi tamamlamış, ailelerimizi ve iş hayatımızı kurmuş, ömrümüzün önemli bir kısmını bu kutsal mesleklere vakfetmiş insanlar olarak karşınızdayız.

Mimar ve Mühendisler Grubu çatısı altında bulunan iş insanlarımız, hocalarımız ve alanında uzman büyükleriniz, sizlere tecrübeleriyle yol göstermek için buradalar. Ancak unutmayın; bugün yalnızca tecrübe sahibi olmak yeterli değil. Dünya artık sadece bilenlerin değil, bildiğini teknolojiyle harmanlayıp cesaretle sahneye çıkanların dünyasıdır. Girişimcilik de tam olarak budur. Bir sorunu dert edinmek ve o soruna mühendislik zekâsıyla teknolojik bir çözüm üretmektir"

Bayrağı daha ileriye taşıyan gençlik!

MMG Teşkilat Başkanı Selami Keskin ise "Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) adına gençlerin daha karmaşık projelerde ter dökebilmeleri için gerekli iş birliği zeminini hazırladıklarını ifade ederek şu sözleri sözleri söyledi:

"Kalıplardan sıyrılmış, abilerini taklit etmek yerine onlardan aldıkları bayrağı daha ileriye taşıyan ve kendi hikayesini kendisi yazan gençler bekliyoruz. Bizler, akademi ve sanayi arasında bir ‘insan kaynakları havuzu’ görevi görerek, gençlerin daha karmaşık projelerde ter dökebilmeleri için gerekli iş birliği zeminini hazırlıyoruz.

Bugün gökyüzündeki SİHA’larda ve denizdeki TCG Anadolu’da gençlerin izi varsa, bu dinamik geleceğin en büyük kanıtıdır. Gençlerimizi sadece mezun olmakla yetinmemeye; inanç, ahlak ve idrak yetenekleriyle seslerini ve düşüncelerini yükselterek bu milli teknoloji yolculuğunda beraber yürümeye davet ediyoruz"

Network ve staj imkanı

Genç MMG İZMİR şube Başkanı Doğan Ergün fuar alanındaki etkileşimlerin güçlü bir network ve staj imkanına dönüşmesini temenni etti. Doğan sözlerine "Teknoloji ve kariyer oturumlarımızdan fuar alanındaki dinamik etkileşimlere kadar her anın, katılımcılarımız için güçlü bir network ve staj imkanına dönüşmesini temenni ediyorum.

Bu organizasyonun gerçekleşmesinde maddi ve manevi desteklerini sağlayan altın, gümüş ve bronz sponsorlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bu vizyonu gerçeğe dönüştürmek için gece gündüz çalışan değerli yönetim ve organizasyon ekibine de ayrıca teşekkür ederim. Mimar ve Mühendisler Gelişim Topluluğu olarak mottomuzda belirttiğimiz gibi; bizler sadece bir zirve yapmıyoruz, geleceğe yön vermek için gençler yetiştirmeye çalışıyoruz" diyerek ekledi.