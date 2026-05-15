Son Mühür / Yağmur Daştan - Bornova’nın en yoğun ticaret noktalarından biri olan Işıkkent Kapalı Pazaryeri’nde, esnaf ve vatandaş ciddi bir hijyen kriziyle karşı karşıya kaldı. Gün boyu gıda satışı yapılan alanın hemen yanı başındaki tuvaletlerin bakımsızlığı ve kirliliği pazarcı esnafı ve vatandaşı resmen isyan noktasına getirdi.

Tuvaletlerdeki kirlilik insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden boyuta ulaşırken; gıda satışının yapıldığı yerde böyle bir görüntünün olması da ‘denetim’ noktasındaki eksikliklere dikkati çekti.

Defalarca yapılan şikayetlere rağmen kalıcı bir çözüm üretilmediğini belirten esnaf, bir an önce alanın temizlenmesini ve kalıcı çözümler üretilmesini istedi. Son Mühür ekibi, bölgedeki kirliliği yerinde görüntüledi.

“Kaç kez şikayet ettik fakat…”

Pazaryerinde tezgah açan esnaf, “Kaç kez temizlettirdik ancak her seferinde burayı böyle buluyoruz. Esnaftan hijyen belgesi alınıyor. Burası pazaryeri… Lavabolarımızda durum bundan ibaret. Bu durumu kaç kez şikayet ettik fakat çözüm bulamadık” dedi.

“Mecbur kalıyor, abdest alıyoruz”

Bir diğer esnaf da “Ben burada gıda satıyorum. Tuvalete girmek istiyoruz ama giremiyoruz. Yanımda peynirci var, yumurtacı var. Havalar sıcak olduğunda tuvaletlerin kokusundan duramıyoruz. Kaç kere aradık, şikayet ettik" ifadelerini kullandı.

"Burada mecbur kalıyor abdest alıyoruz" sözleriyle devam eden esnaf, "Buradan çıkanlar ellerini yıkamıyor, sabun yok bir şey yok. Bu mikroplar pazaryerine yayılıyor. Bakım yok, hijyen yok. Ben buranın vergisini veriyorum. Buranın temizlenmesini ve kalıcı bir çözüm olmasını istiyorum” diye konuştu.