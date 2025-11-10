AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. MYK'nın ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çelik'in hedefinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel vardı.

"Kırmızı çizgimizi işletiriz!"

Özgür Özel'i hedef alan Çelik, "Özgür Bey sürekli olarak mitinglerde hukuk diyor ama hukuk tanımıyor. Hakkaniyet diyor ama belki de Türk siyasi tarihinin "hakkaniyet" kavramından en uzak siyasi figürlerinden biri olmaya devam ediyor. Devletimizin başı olan Cumhurbaşkanımıza kullandığı tabirler, Avrupa faşistlerinin bile kullanmadığı tabirlerdir.

Her gün söylediği sözleri işim gereği ben dinlemek zorunda kalıyorum. Böyle bir eziyetle karşılaşıyorum. Geçen gün demiş ki 'Ömer Çelik'te geçirgen kulak zarı problemi var. İstediğini duyuyor, istemediğini duymuyor'. Keşke sizin sözlerinizi duymayacak bir ortamda yaşayabilsem. Ama böyle bir imkan yok. Ben yapmam da yarın öbür gün bir rakibi çıkar, 'Sen kulak zarını bırak, geçirgen olmayan beyin zarından akıl zarından kork' falan der. Siyaseti buraya getirmemek lazım. Bunlar ayıp şeyler.

Diyorlar ki 'Genel başkan olarak eleştirmeyecek miyiz?'. Tabii ki eleştireceksiniz. Cumhurbaşkanı olarak faaliyetlerinden dolayı eleştirmeyecek misiniz? Demokraside bu hakkınız var. Siz eleştirirsiniz, biz de cevabını veririz. Ama kullandığınız üslup; hem bizim genel başkanımız olarak, hem devletine milletine bu kadar hizmet etmiş büyük bir devlet adamı olarak, hem milletin sevgilisi olarak, hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanı olarak bu sınırları geçtiği anda, kırmızı çizgimizi işletiriz." ifadelerini kullandı.