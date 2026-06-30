Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi mutlak butlan kararı sonrası Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında saat 14.00’te toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK), parti örgütlerindeki yeni ihraç kararlarını da açıkladı.

Kritik toplantının ardından kameraların karşısına geçen Parti Sözcüsü Müslim Sarı açıklama yaptı. Sarı, MYK kararıyla tam 26 il başkanının görevden alındığını duyurdu. Bununla da yetinilmeyip, 7 il başkanının kesin ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

Listenin uzandığı işte o iller

Görevden alma ve ihraç dalgası Türkiye'nin yedi bölgesine de yayıldı. Örgüt yönetimleri feshedilen veya liderleri disipline sevk edilen yerler arasında Ağrı, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce Akçakoca, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde, Nevşehir, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tunceli ve Sinop yer alıyor.

Daha önce de Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Burhanettin Bulut, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Ensar Aytekin gibi partinin ağır toplarının yanı sıra çok sayıda eski ve yeni il başkanının ihraç istemi gündeme gelmişti.

