Medya ve iletişim alanında nitelikli iş gücünün artırılması ve sektörün geleceğine yatırım yapılması adına kritik bir adım atıldı.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Basın İlan Kurumu (BİK) arasında imzalanan yeni iş birliği protokolüyle, medya kuruluşlarının personel ihtiyacının giderilmesi ve özellikle yeni mezun gençlerin iş deneyimi kazanması amaçlanıyor.

Protokol, iki yıl boyunca yürürlükte kalacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile İletişim Başkanı Burhanettin Duran’ın katılımıyla imzalanan protokol, iki yıl boyunca yürürlükte kalacak.

Tarafların onayıyla süresi uzatılabilecek olan bu çalışma, medya sektörünün pratik uygulama odaklı ağırlıklı sistemine tam uyum sağlayacak şekilde hazırlandı.

Protokol sayesinde; üniversite öğrencileri ve iş arayanlar çalışma ortamında tecrübe edinirken, sektör de ihtiyacı olan profesyonel kadrolara kavuşacak.

Net asgari ücret ödenecek

Protokol çerçevesinde, İŞKUR’un sunduğu "İşbaşı Eğitim Programları", "Mesleki Eğitim Kursları" ve "Çalışanların Mesleki Eğitimi" gibi modeller uygulanacak.

İŞKUR, bu programa katılan kişilere eğitim boyunca net asgari ücret tutarında ödeme gerçekleştirecek, ayrıca sigorta primlerini ve eğitici ücretlerini karşılayacak.

Katılımcıların çalışma hayatına katılım sağlamaları için ise basın işletmelerine de kritik bir görev düşüyor. Eğitimini başarıyla tamamlayan kişileri, program süresinin en az iki katı kadar istihdam etmeleri şart koşuluyor.

Bu imkandan Türkiye genelindeki 652 gazete, 366 internet haber sitesi ve yayına başvuru süreci devam eden 57 süreli yayın yararlanabilecek.

"Attığımız yeni imzayla katkı sunmaya devam edeceğiz"

Bakan Vedat Işıkhan, İŞKUR çatısı altında yürüttükleri Aktif İşgücü Programları'nın önemine dikkat çekerek, 2016'da başlayan ve 2021'de başarıyla tamamlanan önceki iş birliği sürecine vurgu yaparak,

"Gazetecilik Eğitim Programı ile o dönemde 3 bin 635 arkadaşımız muhabirlikle ilgili eğitimlerden faydalandı.

Bugün attığımız bu yeni imzayla, alanında uzman iletişimcilerin ve medya mensuplarının yetişmesine katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Protokolün kurumsal koordinasyonu artıracağına inandığını dile getiren Işıkhan, programın 9 ay süreceğini söyleyerek, genç basın emekçilerine başarılar diledi.

"1075 basın işletmesine eğitim ve istihdam desteği sağlamış olacağız"

Dijitalleşmenin medya ekosistemini hızla değiştirdiğini belirten İletişim Başkanı Burhanettin Duran, bu değişime uyum sağlamak için insan kaynağının niteliğini artırmanın stratejik bir öncelik olduğunu dile getirerek,

Duran, "Basın İlan Kurumu’nun sistemindeki 1075 basın işletmesine bu programla ciddi bir eğitim ve istihdam desteği sağlamış olacağız." diye konuştu.

Duran ayrıca, gazeteci adaylarının sahada, bizzat haber merkezlerinde tecrübe kazanmasının öneminden de bahsederek,

"Bu proje, teorik bilgiyi pratikle buluşturuyor. Özellikle yerel basının ve Anadolu medyasının bu destekle güçlenmesi, sektörümüzün geleceği adına oldukça kıymetli." İmza töreninde İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş ve BİK Genel Müdürü Abdulkadir Çay da yerini aldı.